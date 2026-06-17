الاحتياطي الأمريكي يثبت الفائدة في أول اجتماع بقيادة وارش

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند النطاق بين 3.50% و3.75% كما كان متوقعًا.

وتوقع خلال أول اجتماع له تحت قيادة كيفن وارش، رئيس المجلس الجديد

اليوم الأربعاء، رفع الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.

وخلال الاجتماع وافق الأعضاء بالإجماع على قرار التثبيتمؤكدين الالتزام بالحفاظ على احتياطيات كافية في النظام المصرفي.

وشدد الأعضاء على قوة النمو الاقتصادي الأمريكي على الرغم من عدم اليقين جزئيًا نتيجة الصراع في الشرق الأوسط مؤكدين أن الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي ينموان بقوة.