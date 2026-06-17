الهند تحظر «تيليغرام» بسبب مخاوف تسريب اختبار كليات الطب

حظرت الهند الوصول إلى تطبيق المراسلة «تيليغرام» أمس قبيل إعادة اختبار وطني مطلوب لقبول الطلبة في كليات الطب، بعد فضيحة متعلقة بتسريب ورقة الامتحان الشهر الماضي. وأثار ذلك، إلى جانب فضيحة منفصلة تتعلّق بتصحيح نتائج امتحانات الثانوية، موجة غضب، وأشعل احتجاجات شبابية للمطالبة باستقالة وزير التعليم.

وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتقييد الوصول إلى «تيليغرام» حتى 22 يونيو، يوم إعادة الاختبار. كما ستظلّ خاصية تعديل الرسائل التي تتيح للمستخدمين تغيير المنشورات الحالية، مقيّدة لغاية نهاية الشهر الجاري.

وقالت وكالة الاختبارات الوطنية في بيان إنه «تم اتخاذ هذين الإجراءين حفاظاً على النظام العام، ورداً على الاستخدام المنظّم للمنصة من قبل شبكات الغش للاحتيال على المرشحين».

ويُعد اختبار الأهلية الوطني للقبول أحد أكثر الاختبارات تنافسية في البلاد، إذ يجذب أكثر من مليوني طالب يطمحون لدراسة الطب.

وأُلغيت نتائج امتحانات مايو بعد اتهامات بتسريب الأسئلة مسبقاً وتداولها عبر قنوات في تطبيق «تيليغرام». وألقت وكالة التحقيقات المركزية في الهند القبض على العقل المدبر وراء التسريب.

مشيرة إلى أنه محاضر في الكيمياء، وشارك في وضع الاختبار لمصلحة وكالة الاختبارات. وجاءت هذه الفضيحة لتضاف إلى أخرى تتعلّق بنظام تصحيح إلكتروني لامتحانات نحو مليوني طالب في الثانوية.