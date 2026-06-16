البنوك المركزية تتجه لزيادة مشترياتها من الذهب في2027

كشف أحدث استطلاع صادر عن مجلس الذهب العالمي حول احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية عن استمرار الزخم القوي للطلب الرسمي على الذهب، إذ يتوقع 89% من مديري الاحتياطيات حول العالم ارتفاع مخزونات الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في وقت تجاوز فيه الذهب السندات الحكومية الأمريكية ليصبح الأصل الاحتياطي الأول عالمياً.

ويعكس هذا التوجه المتصاعد ثقة متنامية في دور الذهب كأداة استراتيجية في بيئة عالمية تتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد توسعاً في سياسات تنويع الاحتياطيات.

خطط الشراء

وأظهر الاستطلاع أن 45% من مديري الاحتياطيات يخططون لزيادة حيازات مؤسساتهم من الذهب خلال العام المقبل. كما يتوقع 83% من المشاركين أن يستحوذ الذهب على حصة أكبر من إجمالي الاحتياطيات خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ 76% العام الماضي.

ويفيد 93% من المشاركين بأنهم يحتفظون بالذهب ضمن احتياطياتهم، ارتفاعاً من 81% العام الماضي، ما يعكس توسعاً عالمياً في الاعتماد على الذهب كأصل استراتيجي. في المقابل، تتراجع النظرة الإيجابية تجاه الدولار الأمريكي، إذ يتوقع 74% من مديري الاحتياطيات انخفاض حصته من الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ملاذ آمن

وعند سؤال مديري الاحتياطيات عن دوافع الاحتفاظ بالذهب، برزت ثلاثة عوامل رئيسية أولها

أداء الذهب في الأزمات أشار إليه 90% من المشاركين، ودوره كمخزن طويل الأجل للقيمة بنسبة 84%، بالاضافة الى تنويع المحافظ بنسبة 82%، كما برزت أهمية الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً لدى البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 85%. في المقابل، تراجعت نسبة من ينظرون إلى الذهب كإرث تاريخي إلى 46% مقارنة بـ 62% في 2025.

وأظهر الاستطلاع اتجاهاً متزايداً نحو تنويع مواقع التخزين، حيث أشار 9% من المشاركين أن البنوك المركزية زادت التخزين المحلي، و10% من المشاركين أوضحوا بأنهم نوعوا مواقع التخزين الخارجية ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام المقبل، مع خطط 7% لزيادة التخزين المحلي و9% لتنويع التخزين الخارجي. ويظل بنك إنجلترا الوجهة الأكثر شيوعاً لتخزين الذهب بنسبة 57%، يليه التخزين المحلي بنسبة 49%.

رسالة واضحة

وقال شاوكاي فان، الرئيس العالمي لشؤون البنوك المركزية ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين): «يعكس استطلاع هذا العام رسالة واضحة مفادها أن الطلب الرسمي على الذهب يواصل مساره التصاعدي، حيث يخطط عدد قياسي من البنوك المركزية لزيادة احتياطياته خلال العام المقبل، فيما تتوقع الغالبية استمرار مخزونات القطاع الرسمي على مستوى العالم. ويتراجع دور الذهب كمخزون موروث، ويبرز بدلاً منه كأصل استراتيجي في بيئة تتسم بالضبابية الجيوسياسية والحاجة المتزايدة لتنويع الاحتياطيات».