العملات المشفّرة ترتفع بقوة مع تحسّن شهية المخاطرة

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، في موجة صعود واسعة قادتها البيتكوين إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مع عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق العالمية عقب اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إطار ينهي الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وصعدت البيتكوين بنسبة 4.12% لتتداول عند مستوى 66.350 دولاراً، بينما ارتفعت الإيثريوم بنسبة 8.56% إلى 1808.38 دولارات، في حين قفزت الريبل بنسبة 9.21% إلى 1.27 دولار.

كما سجلت سولانا ارتفاعاً قوياً بنسبة 5.8%، فيما صعدت دوجكوين بنسبة 4.10% إلى 0.0901 دولار، مدعومة بزيادة السيولة وتحسن المعنويات في أسواق الأصول الرقمية.

ويأتي هذا الأداء بعد فترة من التذبذب والضغوط التي شهدها سوق العملات المشفرة مؤخراً، عقب عمليات جني أرباح وتحركات من بعض كبار المستثمرين، من بينهم تقارير عن بيع جزئي لحيازات بيتكوين من قبل شركة «استراتيجي»، ما زاد من تقلبات السوق خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، تبقى الأسواق في حالة ترقب قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث ستؤثر أي إشارات تتعلق بمسار أسعار الفائدة تحت قيادة كيفن وارش بشكل مباشر على اتجاهات العملات المشفرة، إذ إن أي ميل نحو التشديد النقدي قد يضغط على أداء الأصول الرقمية مجدداً.

البيتكوين 4.04% +

الإيثريوم 8.58% +

الريبل 9.21% +

سولانا 8.68% +

دوجكوين 4.10% +