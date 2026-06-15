أبل تدخل سوق الهواتف القابلة للطي مع «آيفون 18» بسعر يقترب من 2400 دولار

تتجه شركة أبل إلى دخول مرحلة جديدة في سوق الهواتف الذكية عبر إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي ضمن سلسلة «آيفون 18»، في خطوة تُعد من أبرز التحولات الاستراتيجية في تاريخ الشركة الحديث، وفقاً لتقارير وتحليلات سوقية متداولة.

وبحسب ما نقلته عدة تقارير متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من بينها تقديرات صادرة عن بنوك استثمارية ومؤسسات أبحاث سوقية، فإن الهاتف الجديد قد يتم طرحه خلال خريف عام 2026 بالتزامن مع إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro.

تشير تقديرات بنك جي بي مورجان إلى أن سعر أول آيفون قابل للطي قد يبدأ من نحو 1,999 دولاراً في السوق الأميركية، ما يجعله أعلى سعراً من هواتف iPhone Pro Max الحالية، بل ويقترب من أسعار بعض أجهزة الحواسيب المحمولة من فئة MacBook.

في المقابل، تتوقع تحليلات أخرى صادرة عن مؤسسات بحثية مثل «فوبون ريسيرش» أن يصل السعر إلى نحو 2,399 دولاراً، نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات، خصوصاً المفصلات الدقيقة، والشاشات القابلة للطي، والمواد الهيكلية عالية المتانة.

تأتي هذه الخطوة ضمن نهج مختلف عن بعض شركات هواتف أندرويد مثل سامسونغ وغوغل، التي اتجهت في السنوات الأخيرة إلى رفع الأسعار عبر تقليل خيارات التخزين الأساسية أو دمج ميزات أكثر تكلفة في الطرازات الرائدة.

أما أبل، وفقاً للتقارير، فتعتمد استراتيجية تقوم على تثبيت أسعار الطرازات الأساسية مثل iPhone 18 Pro وPro Max، مع إطلاق جهاز جديد "فائق الفئة" يتحمل الجزء الأكبر من الزيادة في تكاليف الإنتاج، بما يحافظ على توازن شريحة المستخدمين.

يرى محللون أن دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي يأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع نمواً تدريجياً، مع محاولات من شركات مثل سامسونغ وهواوي لتعزيز انتشار هذا النوع من الأجهزة.

كما تعتمد أبل على نهج “تركيز التكنولوجيا المتقدمة في جهاز واحد”، بحيث يتم تقديم أحدث الابتكارات في نموذج واحد مرتفع السعر بدلاً من توزيعها على عدة طرازات.

لم تعد إيرادات أبل تعتمد فقط على بيع الأجهزة، إذ أصبحت الخدمات الرقمية مثل Apple (Apple One، iCloud، Apple Music) جزءاً رئيسياً من نموذج الأعمال.

كما تستعد الشركة لتوسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها المقبلة، بما في ذلك تطوير قدرات المساعد الصوتي Siri AI، وهو ما قد يدفع نحو تعزيز الاشتراكات المدفوعة وزيادة الإيرادات المتكررة.

ورغم السعر المتوقع المرتفع، تشير تقديرات مؤسسة IDC إلى أن آيفون القابل للطي قد يستحوذ على نحو 22% من سوق الهواتف القابلة للطي من حيث الحصة و34% من القيمة السوقية في عامه الأول، مع توقعات بأن تصل المبيعات إلى نحو 5 ملايين وحدة فقط خلال السنة الأولى.