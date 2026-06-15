الذهب يلمع والنفط يهوي والأسهم تتنفس في أول رد فعل على اتفاق السلام بين أمريكا وإيران





تفاعلت الأسواق بشكل فوري -منذ بدء التداولات المبكرة- مع اتفاق السلام بين أمريكا وإيران، وهو الاتفاق الذي من شأنه إنهاء الحرب التي عصفت بالتوقعات الاقتصادية السابقة وأوجدت حالة واسعة من الضبابية وعدم اليقين وزادت المخاوف من عودة الركود التضخمي.

تكبد النفط خسارة كبيرة في التعاملات المبكرة: العقود الآجلة للخام الأمريكي تنخفض 4.8% إلى 80.80 دولاراً للبرميل في أحدث التعاملات، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.9% إلى 83.89 دولاراً للبرميل.

الذهب يلمع من جديد

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.7%، لتصل إلى 4305 دولارات، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد، في خطوة عكست تحولات سريعة في أسواق المال مع تراجع المخاوف الجيوسياسية.

وجاء الارتفاع مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وسط تقييم تداعيات الاتفاق على الاستقرار الجيوسياسي وحركة التجارة.

الأسهم تتنفس الصعداء

وانتعشت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية.. وارتفعت عقود داو جونز الصناعي 304 نقاط، أو ما يعادل 0.6%. كما وزادت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.7%، في حين قفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8%.