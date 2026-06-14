ما الذي يستطيع إيلون ماسك شراءه بتريليون دولار؟

أصبح إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار، مدفوعاً بالظهور الأول لأسهم شركة الصواريخ التابعة له «سبيس إكس» في السوق.

ولطالما بدا امتلاك فرد واحد لهذا المستوى من الثروة أمراً يصعب تصوره. فقبل يوم الجمعة، كان رقم التريليون دولار يُستخدم للإشارة إلى مؤشرات اقتصادية ضخمة، مثل الناتج المحلي الإجمالي أو مستويات الدين الهائلة لعدد محدود من الاقتصادات الكبرى، أو لتقييمات بعض أكبر الشركات المدرجة في أسواق الأسهم خلال العقد الماضي.

ويأتي اللقب الجديد لماسك في وقت تتسارع فيه وتيرة تراكم الثروات لدى الأثرياء حول العالم. فبعد أن كان نادي المليارديرات يضم عدداً محدوداً من الأعضاء، أخذ يتوسع عاماً بعد عام ليشمل المزيد من عمالقة التكنولوجيا والمشاهير، في الوقت الذي يواجه فيه عدد متزايد من الأشخاص حول العالم صعوبات في تغطية نفقاتهم اليومية.

يصعب على العقل البشري استيعاب معنى رقم «تريليون» بحد ذاته. فالتريليون دولار يعادل ألف ضعف المليار دولار، ومليون ضعف المليون دولار.

وبحسب مجلة فوربس، بلغت ثروة إيلون ماسك نحو 1.1 تريليون دولار يوم الجمعة، بعدما قفزت قيمة شركة «سبيس إكس» عقب ظهورها الأول في السوق. وتتركز معظم هذه الثروة في صورة أسهم وحصص ملكية، وليست أموالاً نقدية متاحة للإنفاق الفوري.

إليكم بعض الطرق لتصور مدى ضخامة التريليون:

ويمكن لإيلون ماسك بهذا الرقم شراء 25 مليون سيارة من طراز «تسلا موديل واي» بهذا المبلغ، أو 2.5 مليار غالون من الحليب.

وتلفت «فوربس» إلى أن توزيع تريليون دولار بالتساوي على الأسر الأمريكية من شأنه أن يمنح كل أسرة نحو 7500 دولار، فيما يكفي هذا المبلغ لسداد أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الديون الطبية المتراكمة على الأمريكيين، أو لتغطية نحو 5.9 مليارات رحلة تسوق غذائي أسبوعية.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة، فإن تريليون دولار يمكن أن يسدد نحو 2.6% من الدين الوطني الأمريكي البالغ قرابة 39 تريليون دولار.

كما أن هذا المبلغ يكفي لتغطية تكاليف أكثر من 32 مليون عملية ولادة في الولايات المتحدة، أو لتأمين نفقات تربية نحو 4.3 ملايين طفل من الولادة وحتى سن الثامنة عشرة. كذلك يمكن به شراء 2.5 مليار عربة أطفال، أو تمويل الرواتب السنوية لأكثر من 22 مليون مربية أطفال، أو شراء نحو 200 مليون جهاز لتقويم الأسنان.

وفي قطاع التعليم، تشير تقديرات المجلة إلى أن المبلغ كفيل بتمويل الدراسة الجامعية الكاملة لمدة أربع سنوات لنحو 7.7 ملايين طالب أمريكي.

122 دولاراً لكل شخص على وجه الأرض

ووفقاً لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، يعيش على كوكب الأرض حالياً نحو 8.2 مليارات نسمة. ولو جرى توزيع تريليون دولار بالتساوي على سكان العالم كافة، لحصل كل شخص على ما يقرب من 122 دولاراً.

2.5 مليون منزل في الولايات المتحدة

تسجل أسعار المنازل المباعة في الولايات المتحدة متوسط سعر بيع يبلغ نحو 403,200 دولارٍ، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الفدرالي في سانت لويس. ومع تريليون دولارٍ، يمكن شراء نحو 2.5 مليون منزلٍ بهذا السعر.

243 مليار غالونٍ من البنزين

عند أسعار البنزين في الولايات المتحدة — والتي بلغ متوسطها نحو 4.11 دولارات للغالون يوم الجمعة وفقاً لبيانات AAA — فإن تريليون دولارٍ يمكنه شراء أكثر من 243 مليار غالونٍ من الوقود العادي.

ولإعطاء ذلك سياقاً أوضح، فإن هذا الرقم يتجاوز بكثير نحو 137 مليار غالونٍ استخدمها الأمريكيون من البنزين المكرر خلال العام الماضي بأكمله. وكانت أسعار الوقود عند المضخة أقل بكثير في عام 2025. وقد أدت أسعار النفط المرتفعة، الناتجة عن الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى دفع المتوسط الوطني فوق 4 دولاراتٍ للغالون للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

فارق 700 مليار دولارٍ

وفقاً لمجلة فوربس، فإن ثاني أغنى شخصٍ في العالم حالياً هو الشريك المؤسس لغوغل لاري بيج، الذي بلغت ثروته نحو 294 مليار دولارٍ حتى منتصف يوم الجمعة، أي أقل بنحو 706 مليارات دولارٍ عن حاجز التريليون دولارٍ.

في الواقع، فإن إجمالي الثروات الصافية لأربعة من رجال الأعمال الذين يأتون بعد ماسك في قائمة فوربس —وهم، إلى جانب بيج، الشريك المؤسس لغوغل سيرغي برين (271 مليار دولارٍ)، ومؤسس أمازون جيف بيزوس (249 مليار دولارٍ)، ومؤسس أوراكل لاري إليسون (232 مليار دولارٍ) — يبلغ نحو 1.05 تريليون دولارٍ.

وتتغير هذه الثروات بشكلٍ كبير، إذ قد تتقلب بعشرات المليارات من الدولارات خلال يومٍ واحدٍ أو حتى خلال ساعاتٍ قليلة. كما ارتفعت ثروة ماسك بشكلٍ سريعٍ، إذ بلغت العام الماضي 342 مليار دولارٍ وفقاً لفوربس، مقارنةً بـ195 مليار دولارٍ في عام 2024.

ضعف الناتج المحلي لجنوب أفريقيا

تفوق قيمة تريليون دولارٍ أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجنوب أفريقيا، البلد الذي وُلد فيه إيلون ماسك.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026، يبلغ إنتاج الدولة من السلع والخدمات نحو 480 مليار دولارٍ.

حوالي 21 دولة فقط في العالم يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي حاجز التريليون دولارٍ في الوقت الحالي.

وتتصدر الولايات المتحدة والصين القائمة بإجمالي يتجاوز 32.38 تريليون دولارٍ و20.85 تريليون دولارٍ على التوالي، إلا أن ذلك يتقدم بفارق كبير عن معظم الاقتصادات الأخرى.