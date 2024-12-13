الأسهم الأمريكية حائرة بين بيانات التضخم ومؤشر أسعار المنتجين

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وتراجع مؤشر ناسداك المركب عن مستويات قياسية مرتفعة، أمس، حيث استوعب المستثمرون قراءة مؤشر أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع لشهر نوفمبر.

فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2 %، في حين انخفض مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 0.4 %، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 30 نقطة، أو 0.1 %.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع أسعار الجملة، بنسبة 0.4 % الشهر الماضي. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو جونز زيادة بنسبة 0.2 % على أساس شهري. وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض، حيث خسرت إنفيديا ما يقرب من 2 %. كما انخفضت أسهم ميتا بلاتفورمز وألفابت وأمازون بشكل طفيف.

وقال كلارك بيلين، رئيس ومدير الاستثمار في بيلويذر ويلث: بينما كان مؤشر أسعار المنتجين أمس أقوى من المتوقع، فإننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، حيث تحركت نقاط بيانات التضخم الأخرى في الأسابيع والأشهر الأخيرة في الاتجاه الصحيح.

أوروبا

تراجع اليورو مقابل الدولار مع استقرار الأسواق الإقليمية عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد فترة وجيزة من قرار خفض أسعار الفائدة، حيث تحولت البورصات الرئيسية إلى الإيجابية وتباينت القطاعات. وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.6 % بينما انخفضت أسهم التجزئة بنسبة 0.9 %.

كما ارتفع داكس الألماني 0.10 % وفايننشال تايمز البريطاني 0.21 % وكاك الفرنسي 0.09 % وفوتسي الإيطالي 0.44 %.

وهوى سهم شركة إس ثري 35 % بعد أن حذرت شركة التوظيف البريطانية من تراجع أرباح السنة المالية الحالية، وعزت ذلك إلى ظروف سوق التوظيف الصعبة وسط تزايد الغموض السياسي والضبابية المحيطة بعوامل الاقتصاد الكلي، خصوصاً في أوروبا.

فيما ارتفع سهم شركة لونزا السويسرية لصناعة الأدوية 6.3 % بعد أن أكدت توقعاتها للعام بأكمله.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين،أمس، مقتفياً أثر مؤشرات وول ستريت، وذلك بعد أن دعمت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وصعد المؤشر نيكاي 1.21 % إلى 39849.14 نقطة عند الإغلاق، محققاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وأعلى مستوى إغلاق منذ 15 أكتوبر. وتجاوز المؤشر 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك اليوم. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.86 % إلى 2773.03 نقطة. وقال جون موريتا مدير قسم الأبحاث في شركة شيباجين لإدارة الأصول، «لم يتمكن المؤشر نيكاي من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة لأن المستثمرين باعوا الأسهم لجني الأرباح».

لكن الظروف إيجابية للأسهم المحلية لأن الين يبدو ضعيفاً مقابل الدولار حتى مع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة وبنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة.

ويميل بنك اليابان (المركزي) إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، إذ يفضل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات حول توقعات الأجور في العام المقبل.

وقفز سهم أدفانتست اليابانية لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5 % ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي، كما صعد سهم فاست ريتيلنج مالكة يونيكلو 0.87 %.

وانخفض سهم شركة شين إيتسو كيميكال، الشركة المصنعة لرقائق السيليكون، 0.77 % . ومن بين 1600 سهم متداول في سوق طوكيو الرئيسي، ارتفع 64 % وانخفض 32 % بينما أغلقت النسبة المتبقية دون تغيير يذكر.