صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية تبلغ 47.79 مليار دولار في مايو

سجلت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أعلى رقم شهري على الإطلاق في مايو الماضي، مدفوعة بالطلب على أشباه الموصلات وغيرها من المنتجات المرتبطة بمنظومة الذكاء الاصطناعي.

وبلغت قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 47.79 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 128.9% مقارنة بذات الاشهر العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.

وذكرت الوزارة ان هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشهرية حاجز 40 مليار دولار لمدة 3 أشهر متتالية.