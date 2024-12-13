«بلاكستون» تشتري مبنى في اليابان بـ 2.6 مليار دولار

تعتزم شركة إدارة الأصول الأمريكية «بلاكستون» شراء مبنى تجاري فاخر يقع وسط طوكيو مقابل 2.6 مليار دولار، فيما وصفته بأنه أكبر استثمار عقاري من قبل مستثمر أجنبي في اليابان.

وأعلنت الشركة في بيان أمس، أنها ستستحوذ على مجمع المكاتب والفنادق «طوكيو جاردن تيرس كيويشو» المكون من 36 طابقاً، والمملوك للشركة اليابانية «سيبو هولدينجس».

وتسعى الشركة اليابانية من خلال بيع بعض وحداتها العقارية، لتركيز استثماراتها على السكك الحديدية وبعض العقارات الأخرى، حسب وكالة «رويترز».

وتسلط الصفقة الضوء على الطلب العالمي على سوق العقارات التجارية اليابانية، والتي تتميز بتكاليف اقتراض منخفضة وإيجارات مستقرة، مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة ذات أسعار الفائدة المرتفعة.