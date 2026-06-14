النفط يهبط متأثراً بالتطورات الجيوسياسية

شهدت أسواق النفط العالمية أسبوعاً متقلباً اتسم بتراجعات حادة، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع خام برنت من 93.09 دولاراً للبرميل إلى 87.33 دولاراً، بخسارة 5.76 دولارات أو ما نسبته 6.19 %، في حين انخفض الخام الأمريكي من 90.54 دولاراً إلى 84.88 دولاراً، فاقداً 5.66 دولارات وبنسبة 6.90 %.

وجاء هذا الهبوط بالتزامن مع تحسّن نسبي في المعنويات بعد تصريحات إيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء حرب إيران، إلى جانب إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة، ما عزز آمال حدوث انفراجة دبلوماسية انعكست على تحركات الأسواق، وعززت الإشارة إلى حدوث اختراق جوهري وتقدّم ملموس في مسار المفاوضات.