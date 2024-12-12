سويسرا تفاجئ الأسواق وتخفض الفائدة 0.50%

خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.50% الخميس، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى خفض أقل، وذلك في سياق مواجهة التضخم المنخفض وقوة الفرنك السويسري.

بهذا الخفض، يصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 0.5%. وكانت توقعات أكثر من 85% من خبراء الاقتصاد تشير إلى خفض قدره 25 نقطة أساس.

وكانت سويسرا أول اقتصاد رئيسي يخفف من سياسة الفائدة في مارس، حيث نفذ البنك أربعة تخفيضات هذا العام لمواجهة ارتفاع قيمة الفرنك وانخفاض أسعار المستهلك.

وأشار البنك في بيان له عقب أول اجتماع برئاسة مارتن شليجل إلى انخفاض الضغوط التضخمية الأساسية هذا الربع، وذكر أن تخفيف السياسة النقدية يأخذ هذا التطور في الحسبان.

وأصدر البنك الوطني السويسري توقعات تضخم جديدة أقل من توقعات سبتمبر، حيث يتوقع متوسط ​​التضخم السنوي 1.1% في 2024، و0.3% في 2025، و0.8% في 2026، التضخم السويسري ارتفع إلى 0.7% في نوفمبر مقارنة بـ 0.6% في أكتوبر، كما سجل الفرنك السويسري، باعتباره ملاذاً آمناً وسط الاضطرابات في منطقة اليورو، أثر سلباً على فرص التصدير السويسري بسبب ارتفاعه وقلة الطلب الخارجي.

وخلال أكتوبر، انخفض مؤشر مناخ الأعمال إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021، مما يشير إلى توقعات بانخفاض الطلبات والمبيعات في الربع الرابع، وفي نوفمبر، أفادت جمعية الصناعة Swissmem بتباطؤ في قطاعات التكنولوجيا السويسرية مع عدم وجود مؤشرات على تعافٍ قريب.