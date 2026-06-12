شركة صينية تقاضي البنتاغون بعد إدراجها في القائمة السوداء

أقامت مجموعة الأدوية الصينية "ووشي أب تيك" دعوى قضائية الخميس على البنتاغون الأمريكي الذي أضافها إلى قائمة الشركات المشتبه في تعاونها مع الجيش الصيني.

وتندد الشكوى التي أقيمت أمام محكمة فدرالية بتصنيف جاء "نتيجة ضغوط سياسية وادعاءات غير دقيقة ولا أساس لها" مؤكدة أن هذا التصنيف "ألحق ضررا جسيما بسمعة الشركة ونشاطاتها التجارية وعملياتها التشغيلية".

وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.

ورغم أنه لا يترتّب على هذه التصنيفات آثار قانونية فورية بالنسبة إلى معظم الشركات، فإنها تُعد خطوة قد تسبق اتخاذ إجراءات أكثر حزما في المستقبل.

وكان ناطق باسم "ووشي أب تيك" صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس بأن إدراج الشركة في القائمة كان "خطأ"، مؤكدا أنها "ليست خاضعة لسيطرة ولا تابعة لأي" جهة عسكرية أو حكومية صينية.

ويمثّل إعلان البنتاغون اختبارا جديدا للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم كونه يأتي في ظل اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال قمتهما في بكين الشهر الماضي على تحقيق استقرار في العلاقات الثنائية.