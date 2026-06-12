النفط يتحول للانخفاض وسط تطورات الشرق الأوسط

تحولت أسعار النفط للانخفاض، أمس، مع تقييم المستثمرين لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الإمدادات العالمية، بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الجيش سيوجه ضربة قاسية للغاية لإيران.

وانخفض سعر خام برنت خلال التعاملات 0.64% إلى 92.50 دولاراً ونزلت عقود خام نايمكس 0.11% إلى 89.93 دولاراً.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة.

وخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 2026 إلى 970 ألف برميل يومياً إلا أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب لعام 2027.

وعلى الرغم من خفض تقديرات العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تبلغ 1.17 مليون برميل يومياً، فقد رفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب عام 2027 إلى 1.73 مليون برميل يومياً، بزيادة 190 ألف برميل عن تقييمها السابق، معتمدة على فرضية تعافي مستويات الاستهلاك لاحقاً.