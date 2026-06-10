ارتفاع أسعار النفط بعد التصعيد في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة شنتها الولايات المتحدة على إيران، في أعقاب إسقاط مروحية أمريكية، كما شنت إيران عدوانا على دول عربية، مما يشكل تهديدا جديدا لهدنة هشة، تعرضت للاختبار بسبب الهجمات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2% ليتجاوز 93 دولارا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط ليصل إلى 90 دولارا، قبل أن يتراجع عن مكاسبه بعد أن أعلنت الولايات المتحدة نهاية حملتها الانتقامية التي استمرت فترة قصيرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي إكس إنه تم تنفيذ "هجمات للدفاع عن النفس" ضد إيران، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب على إسقاط مروحية أباتشي قبالة سواحل عمان.

وتابعت "المهمة هي رد متناسب على العدوان الإيراني غير المبرر".