العملات المشفرة توقف سلسلة خسائر متتالية

شهدت سوق العملات الرقمية، أمس، حالة من التعافي النسبي بعد موجة من التراجعات الحادة التي سيطرت على الأسواق خلال الأسبوع الماضي. وجاء هذا التحسن مدعوماً بانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية العالمية وعودة بعض المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر، ما أسهم في ارتفاع أسعار العديد من العملات الرقمية الرئيسية.

وتصدرت عملة بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، المشهد خلال تداولات أمس، حيث استعادت مستوى 63 ألف دولار بعد أن هبطت في وقت سابق من الشهر إلى ما دون 60 ألف دولار.

وتراوحت أسعارها خلال جلسة التداول بين 62,500 و63,500 دولار، وسط زيادة في نشاط المستثمرين المؤسسيين وعودة بعض التدفقات الاستثمارية إلى صناديق البتكوين المتداولة في البورصة.

وتشير البيانات إلى أن البتكوين حققت مكاسب يومية طفيفة تراوحت بين 0.8% و1.2% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.أما عملة إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية، فقد سجلت أداءً مستقراً نسبياً بالقرب من مستوى 1,690 دولاراً، محققة ارتفاعاً محدوداً مقارنة بالأيام السابقة.

واستفادت الإيثريوم من تحسن معنويات السوق بشكل عام، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع السيولة الاستثمارية في قطاع الأصول الرقمية خلال الأشهر الماضية.

وفي سوق العملات البديلة، سجلت عملة الريبل (إكس آر بي) مكاسب طفيفة تجاوزت 2%، في حين ارتفعت سولانا بنحو 1.7%، مستفيدة من عودة الإقبال على الأصول الرقمية ذات المخاطر المرتفعة.

كما حققت بعض العملات الصغيرة مكاسب كبيرة نتيجة المضاربات، في حين تعرضت عملات أخرى لخسائر حادة بسبب مشكلات أمنية واختراقات تقنية أثرت في ثقة المستثمرين. وعلى الرغم من التحسن المسجل، فإن الصورة العامة لسوق العملات الرقمية ما تزال تتسم بالحذر.

فقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين تدفقات خارجة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس استمرار تحفظ المستثمرين المؤسسيين تجاه السوق.