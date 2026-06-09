«جي إس كيه» البريطانية تستحوذ على «نوفالنت» الأمريكية بـ10,6 مليارات دولار

أعلنت مجموعة الأدوية البريطانية «جي إس كيه» (GSK) الثلاثاء عن اتفاق للاستحواذ على شركة «نوفالنت» (Nuvalent) الأمريكية المتخصّصة في علاجات السرطان، في مقابل 10,6 مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان إن الصفقة تشمل ثلاثة علاجات لسرطان الرئة لا تزال في مراحل الاختبار.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«جي إس كيه» لوك ميلز بأن علاجين «قد يكونان من الأفضل في فئتهما، وقد يُطرحان هذا العام إذا حصلا على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية».

وتتوقع الشركة البريطانية إتمام الصفقة خلال العام الجاري، ما قد يتيح طرح الدواءين «زيدسامتنِب» (zidesamtinib) و«نيلا دالكِب» (neladalkib) في السوق قبل نهاية العام 2026، في حال الحصول على الموافقات اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نوفالنت» جيمس بورتر «سيساعد سجلّ جي إس كيه القوي وبنيتها التحتية وخبرتها، على تسويق زيدسامتنِب ونيلا دالكِب بنجاح، إضافة إلى تسريع تطوير خط الأبحاث الأوسع لدينا».

وشهد قطاع صناعة الأدوية تحديات على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهدافه برسوم جمركية، بهدف تعزيز الاستثمار داخل الولايات المتحدة وخفض أسعار الأدوية.

وكانت «جي إس كيه» إلى جانب شركات أدوية كبرى غير أمريكية، وافقت في ديسمبر على خفض أسعار أدوية الوصفات الطبية للمرضى الأمريكيين، في مقابل إعفاءات جمركية لمدة ثلاث سنوات.

وتولى ميلز قيادة «جي إس كيه» في يناير، خلفاً لإيما وولملي بعد قرابة تسع سنوات في المنصب، علماً أنه كان يشغل سابقاً منصب المدير التجاري للمجموعة.