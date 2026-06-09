«فيتش»: أسعار النفط ستظل فوق 100 دولارخلال الأسابيع المقبلة

عدّلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها لسوق النفط والغاز في عام 2026 بالرفع إلى مستوى «متحسن» من «محايد»، بفضل ارتفاع أسعار الخام، التي ترى أنها ستظل فوق 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة.

وفي تقرير نشرته الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين، توقعت أن يبلغ متوسط ​​سعر خام «برنت» هذا العام 87 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ68 دولاراً العام الماضي، في سيناريو يفترض استمرار إغلاق مضيق هرمز نهاية يوليو.

وأشارت إلى أن الأسعار ستكون أقل إذا انتهى الإغلاق قبل ذلك، وأعلى إذا ظل الممر المائي مغلقاً لما بعد هذا التاريخ.كما توقعت تحرك سعر خام «برنت» بين 100 و110 دولارات للبرميل خلال شهري يونيو ويوليو في ظل إغلاق مضيق هرمز، قبل أن ينخفض ​​إلى نحو 70 دولاراً بحلول سبتمبر.

وترى الوكالة أن الإنتاج سيتعافى سريعاً بعد إعادة فتح المضيق، نظراً لعدم وجود أضرار مادية في البنية التحتية النفطية، مع بيع النفط المخزن على ناقلات النفط وفي المستودعات البرية أولاً، يليه استئناف الإنتاج المتوقف.

وقالت إن الإنتاج سيرتفع تدريجياً إلى مستوياته الطبيعية تقريباً خلال أسابيع قليلة، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الجيولوجية وقدرة المنتجين على إدارة الإنتاج وفقاً لحصص «أوبك»، على أن تعود السوق إلى فائض العرض خلال الربع الأخير من العام.

تجدر الإشارة إلى أن المخزونات النفطية الاستراتيجية لم تعد مجرد أداة طوارئ تستخدم عند الصدمات العابرة، بل تحولت بعد مرور 100 يوم على إغلاق مضيق هرمز إلى خط الدفاع الأخير أمام موجة سعرية أوسع، قد تنقل الأزمة من نطاق الطاقة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.