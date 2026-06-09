«كابيتال دوت كوم» تتيح للمتداولين ربط حساباتهم بمساعدي الذكاء الاصطناعي

قامت منصة التداول العالمية عبر الإنترنت «كابيتال دوت كوم» بتفعيل الميزة الإضافية «خادم بروتوكول سياق النموذج» والتي تمنح العملاء الوصول إلى المنصة من داخل بيئة مساعد الذكاء الاصطناعي التي يختارونها.

وستشكل الإضافة أداة مجانية مفتوحة المصدر تربط حساب المتداول على «كابيتال دوت كوم» مباشرة بمساعد ذكاء اصطناعي على جهازه. وبفضل التوافق مع أدوات تشمل كودكس، وتطبيق كلود للكمبيوتر، وكورسر، يضيف هذا الدمج بيانات السوق المباشرة، والصفقات المتاحة، وانكشاف المحفظة، والأسعار التاريخية، ومواقف العملاء بصورة مجمّعة إلى بيئة البحث التي يعمل ضمنها العميل أصلاً، ما يغنيه عن التنقل عبر المنصات بين مرحلتي التحليل والتنفيذ.

وبذلك، يمكن للعملاء تنفيذ الصفقات مباشرة من داخل مساعد الذكاء الاصطناعي، على أن تمر كل الطلبات عبر تسلسل إلزامي من خطوتين للمعاينة والتأكيد قبل التنفيذ. ويسهم توافر ذلك السياق بمكان واحد في دعم اتخاذ قرارات مدروسة بعناية أكبر، خصوصاً حين تحدّ ضغوط الوقت من نطاق المراجعة المتاحة قبل التصرف.

ويعمل الخادم كأداة محلية على جهاز العميل نفسه.

ولا تتحكم منصة «كابيتال دوت كوم» في بيئات الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع تلك الأداة، لذلك يجب على العملاء مراجعة شروط البيانات والخصوصية لأي مساعد ذكاء اصطناعي يختارون استخدامه.

ولا يتخذ الخادم قرارات التداول ولا يقترحها، إذ تظل كل قرارات التداول بيد العميل وحده. ولا تغيّر الأداة المخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات ولا تبددها. ويمكن للعملاء اختبار كل وظائف الخادم في بيئة تجريبية قبل ربطها بحساب نشط.

وقال ساشا غوبوتشكين، الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى «كابيتال دوت كوم»: يستخدم عملاؤنا أدوات الذكاء الاصطناعي لإجراء أبحاث حول السوق، وهذا دفعنا للتساؤل عما يحدث لجودة القرار بين لحظة تكوين الرأي ولحظة التصرف بناءً عليه؟

فإذا كان الجواب أنهم ينتقلون عبر المنصات، ويفقدون السياق، وينفّذون في ظروف مختلفة عن تلك التي حللوها، تشكل تلك مشكلة بنيوية لهم. لذلك تم تصميم هذا الدمج للمساعدة على سدّ تلك الثغرة، لا لجعل التداول أسرع، بل لجعل المسار من البحث إلى القرار أكثر اتساقاً.

وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «حرصت الإمارات على إنشاء البنية التحتية المناسبة للتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، وهذا الدمج يجسّد ذلك التوجه.

فالعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يستخدمون هذه الأداة يفعلون ذلك عبر منصة خاضعة لأنظمة هيئة سوق المال، وبالحوكمة وإجراءات حماية العملاء ذاتها التي تسري على كل جوانب خدماتنا. لا تغيّر الأداة طبيعة السوق، بل حجم المعلومات التي يمكن للعميل الاستناد عليها في قراره قبل التصرف. ولا يصحّ هذا التمييز إلا إذا كانت الأداة محكومة بإطار تنظيمي سليم، وذلك ينطبق على أداتنا».