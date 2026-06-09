«كابيتال دوت كوم» تتيح للمتداولين ربط حساباتهم بمساعدي الذكاء الاصطناعي

وستشكل الإضافة أداة مجانية مفتوحة المصدر تربط حساب المتداول على «كابيتال دوت كوم» مباشرة بمساعد ذكاء اصطناعي على جهازه. وبفضل التوافق مع أدوات تشمل كودكس، وتطبيق كلود للكمبيوتر، وكورسر، يضيف هذا الدمج بيانات السوق المباشرة، والصفقات المتاحة، وانكشاف المحفظة، والأسعار التاريخية، ومواقف العملاء بصورة مجمّعة إلى بيئة البحث التي يعمل ضمنها العميل أصلاً، ما يغنيه عن التنقل عبر المنصات بين مرحلتي التحليل والتنفيذ.
ولا يتخذ الخادم قرارات التداول ولا يقترحها، إذ تظل كل قرارات التداول بيد العميل وحده. ولا تغيّر الأداة المخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات ولا تبددها. ويمكن للعملاء اختبار كل وظائف الخادم في بيئة تجريبية قبل ربطها بحساب نشط.
فإذا كان الجواب أنهم ينتقلون عبر المنصات، ويفقدون السياق، وينفّذون في ظروف مختلفة عن تلك التي حللوها، تشكل تلك مشكلة بنيوية لهم. لذلك تم تصميم هذا الدمج للمساعدة على سدّ تلك الثغرة، لا لجعل التداول أسرع، بل لجعل المسار من البحث إلى القرار أكثر اتساقاً.
فالعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يستخدمون هذه الأداة يفعلون ذلك عبر منصة خاضعة لأنظمة هيئة سوق المال، وبالحوكمة وإجراءات حماية العملاء ذاتها التي تسري على كل جوانب خدماتنا. لا تغيّر الأداة طبيعة السوق، بل حجم المعلومات التي يمكن للعميل الاستناد عليها في قراره قبل التصرف. ولا يصحّ هذا التمييز إلا إذا كانت الأداة محكومة بإطار تنظيمي سليم، وذلك ينطبق على أداتنا».