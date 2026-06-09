«إنفستكورب» تطلق إطارها الاستثماري العالمي للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «انفستكورب» العالمية عن إطلاق منهجية عملها الاستثماري للذكاء الاصطناعي، وذلك في تقرير يحدد إطار عمل متكامل عبر مختلف استراتيجيات الاستثمار عالمياً. ويستند هذا الإطار إلى تحليل الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي واغتنامها في مجالات الملكية الخاصة والاستثمار العقاري والبنى التحتية والائتمان.

ويستعرض الإطار كيفية دمج «انفستكورب» للذكاء الاصطناعي عبر عملياتها الاستثمارية، وبناء المحافظ الاستثمارية، واستراتيجيات خلق القيمة. ويعكس هذا التوجه قناعة الشركة بأن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أبرز التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، نظراً لما يمتلكه من قدرة على تعزيز الإنتاجية ودفع النمو طويل الأجل، فضلاً عن إعادة تشكيل المشهد التنافسي عبر مختلف القطاعات.

ويسلط تقرير «انفستكورب» الضوء على التأثير المتباين للذكاء الاصطناعي بين فئات الأصول المختلفة، ونماذج الأعمال، والهياكل الاستثمارية. ويقوم نهج الشركة على الاستفادة من الفرص التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز الأداء التشغيلي وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على الانضباط في تقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر لمواكبة التغيرات والتحولات التي قد تشهدها بعض القطاعات.

ويستند الإطار إلى مبدأي الانتقائية والمرونة، حيث تركز «انفستكورب» عبر منصاتها المختلفة على الاستثمار في الشركات والأصول ذات الأهمية الحيوية والغنية بالبيانات والتي تتمتع بمرونة تشغيلية عالية، والقادرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كعامل داعم لتعزيز الإنتاجية وقابلية التوسع والربحية.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «انفستكورب»: يمثّل الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في الطريقة التي تُخلق بها القيمة عبر الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للاستثمار في الأسواق الخاصة، لا يقتصر الأمر على تبني تقنيات جديدة، بل يتعلق بكيفية توظيفها بوضوح وانضباط لتحقيق أهداف استثمارية طويلة الأجل.

وبصفتنا شركة عالمية رائدة في الاستثمارات البديلة، نؤمن بأن النهج المتكامل عبر مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، مع مواصلة إعطاء الأولوية للمرونة وتحقيق الأداء المستدام.

ذكاء اصطناعي

من جانبه، قال ريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في «انفستكورب»: «نعمل في «انفستكورب» على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل الاستثماري، بدءاً من تحديد الفرص وإجراءات العناية الواجبة، وصولاً إلى إدارة المحافظ الاستثمارية وخلق القيمة. ويعكس هذا الإطار قناعتنا بأن الذكاء الاصطناعي ليس استراتيجية مستقلة بحد ذاته، بل أداة فعالة نعتمد عليها لتقييم الفرص، وإدارة المخاطر، وتعزيز الأداء. ومن خلال التركيز على حالات استخدام محددة وعالية الأثر، نعزز قدرتنا على تحقيق عوائد منضبطة ومستدامة لعملائنا.