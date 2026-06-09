سوق العملات المشفرة يشهد تعافياً نسبياً

شهدت سوق العملات المشفرة حالة من التعافي النسبي بعد فترة من الضغوط البيعية والتقلبات الحادة التي أثرت في معظم الأصول الرقمية خلال الأيام الماضية.

وعلى الرغم من استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، فإن السوق أظهرت إشارات إيجابية تمثلت في ارتفاع أسعار العملات الرئيسة واستعادة جزء من الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي.

وتصدرت «بيتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، حركة التعافي في السوق، حيث ارتفع سعرها إلى ما يزيد على 63 ألف دولار بعد أن تعرضت لضغوط قوية دفعتها إلى مستويات أقل من 60 ألف دولار في وقت سابق.

ويعتبر هذا الارتفاع مؤشراً إيجابياً على عودة الطلب الشرائي، خاصة من المستثمرين الذين استغلوا الانخفاضات الأخيرة للدخول إلى السوق بأسعار أقل. كما أسهمت عمليات تغطية المراكز المدينة في تعزيز الزخم الصعودي ودفع الأسعار نحو الارتفاع.

أما «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة، فقد سجلت أداءً إيجابياً هي الأخرى، حيث ارتفعت بنسبة تجاوزت 3% خلال تعاملات اليوم لتتداول بالقرب من مستوى 1,700 دولار.

واستفادت العملة من تحسن المزاج العام في السوق ومن عودة بعض المستثمرين إلى الأصول الرقمية ذات الأساسيات القوية. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال إيثريوم بعيدة عن أعلى مستوياتها المسجلة خلال الدورات الصعودية السابقة، ما يعكس استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل القطاع.

وفي سوق العملات البديلة، سجلت عملات مثل «سولانا» مكاسب معتدلة تراوحت بين 1% و3%، مستفيدة من الارتفاع العام في السوق. كما شهدت بعض المشاريع متوسطة وصغيرة القيمة السوقية ارتفاعات كبرى نتيجة زيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إلا أن هذه المكاسب ما تزال محدودة مقارنة بالخسائر التي تعرضت لها هذه العملات خلال الأسابيع الماضية.

وعلى مستوى القيمة السوقية الإجمالية، ارتفعت قيمة سوق العملات المشفرة إلى ما يزيد على 2.2 تريليون دولار، وهو ما يعكس عودة جزء من السيولة إلى السوق.