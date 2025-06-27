«بلومبرغ»: تحالف «أوبك+» سيبحث إقرار زيادة أخرى في الإنتاج



تعتزم دول تحالف «أوبك+» دراسة إقرار زيادة كبيرة في الإنتاج خلال الاجتماع المقرر عقده الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وأفادت الوكالة في تقرير نُشر الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة بأن مجموعة الدول الثماني التي سبق واتفقت على حزمة من تخفيضات طوعية للإنتاج، مستعدة للنظر في إقرار زيادة أخرى في إمدادات أغسطس المقبل مماثلة لما اتفقت عليه بخصوص إنتاج الأشهر الثلاثة السابقة، إذ وافقت هذه الدول على رفع سقف الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أشهر مايو ويونيو ويوليو.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي عُقد في مينسك، أن التحالف يرفع الإنتاج بالقدر المتفق عليه فقط، موضحاً أن هذه الزيادات تم إقرارها لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في فصل الصيف.

من جانبه، أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في رد على سؤال من أحد الصحافيين حول إمكانية إقرار التحالف زيادة أخرى لسقف الإنتاج، بأن مجموعة الثماني ستنظر في الأمر خلال الاجتماع المقبل، المقرر عقده في السادس من يوليو.