ترامب: سنرسل إخطارات بالرسوم الجمركية إلى بعض الدول



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم إدارته إرسال خطابات لبعض الدول لإخطارها بمعدلات الرسوم الجمركية التي ستُفرض عليها، لكنه لم يحدد أياً من البلدان التي يقصدها، في حين جدد هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر ترامب في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن الولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاقيات تجارية مع عدد من البلدان الأخرى بعد إتمام صفقتها مع الصين، ونحو أربع أو خمس دول على الأرجح. وأوضح أنه سيتم إرسال الإخطارات للدول خلال فترة الأسبوع والنصف القادمة، وربما قبل ذلك، وأن واشنطن تواصلت مع العديد من البلدان.

وأضاف أن أمريكا ستُبلغ الدول في هذه الإخطارات بالتعريفات التي يجب عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة على حد وصفه.

وكرر ترامب هجومه العلني على رئيس الفيدرالي جيروم باول، قائلاً: «مشكلتنا الوحيدة هي أن لدينا مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي لا يفهم ما يحدث، وسيكون من الرائع لو خفّض سعر الفائدة، لأننا سنتمكن حينها من الاقتراض بتكلفة أقل بكثير».