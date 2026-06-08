المسؤولية الاجتماعية للشركات تدعم تمكين أصحاب الهمم في دبي

تواصل الشركات العاملة في دبي ترسيخ دورها في دعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات نوعية تعكس تنامي ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. وفي هذا الإطار، وقّعت «أليك القابضة» مذكرة تفاهم مع مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، تتضمن رعاية فصل دراسي يضم 10 طلاب لمدة عام أكاديمي كامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدمج المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.

وتشمل الشراكة تقديم دعم مالي بقيمة 135 ألف درهم لتغطية البرامج التعليمية والخدمات العلاجية والتطويرية، إلى جانب تنفيذ برنامج تطوعي مؤسسي يتيح لموظفي الشركة المشاركة في أنشطة تعليمية ورياضية ومهنية تسهم في تطوير مهارات الطلبة وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، من خلال توفير بيئة تعليمية وتطويرية متكاملة تسهم في تنمية قدراتهم، وتمكينهم، وتعزيز جودة حياتهم، بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولية واستدامة.

وفي هذا الصدد، قال شون ماكيو، المدير التنفيذي لشركة «أليك للإنشاءات»: «تعكس هذه الشراكة قناعتنا بأن الأثر الذي نصنعه يجب أن يتجاوز ما هو أبعد من المشاريع التي ننفذها. ففي الوقت الذي تسهم فيه أعمالنا في تطوير المشاريع التجارية والثقافية وقطاع الضيافة في تشكيل ملامح المجتمعات، تتيح لنا مثل هذه المبادرات فرصة التواصل بشكل أقرب مع أفراد المجتمع الذين نخدمهم. وقد شكّل التزام مركز النور المهني ودوره الممتد في دعم أصحاب الهمم أساساً طبيعياً لهذه الشراكة، ونحن فخورون بدعم الجهود المهمة التي يقوم بها المركز».

من جانبها، قالت رانجيني راماناث، مديرة مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم: «تلعب الشراكات التي نوقعها مع مؤسسات رائدة مثل «أليك القابضة» دوراً محورياً في تمكيننا من مواصلة تقديم تعليم عالي الجودة وبرامج دعم تطويرية لطلبتنا. وستسهم هذه المبادرة في تعزيز البيئة التعليمية، وخلق فرص تفاعلية قيّمة تدعم نمو الطلبة وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم».