«كارتر آند وايت» الإماراتية تفتتح متجرها العالمي في إسبانيا



أعلنت شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية، المتخصصة بإنتاج وتصميم الملابس والأكسسوارات الفاخرة،عن افتتاح متجرها العالمي في مدينة ماربيا الإسبانية، التي تعتبر أبرز وأهم المدن والوجهات الساحلية في شبه الجزيرة الإيبيرية. يأتي افتتاح المتجر في ضوء النجاح الكبير والانتشار الواسع الذي حقه افتتاح متجر «كارتر آند وايت» في مدينة بورتوجيرفو الإيطالية.

وتتميز أزياء ومنتجات شركة «كارتر آند وايت» بأنها إماراتية التصميم والإنتاج والصنع، لتشكل بذلك إضافة نوعية على قطاع الصناعة الوطنية في الإمارات، خاصة في مجال الأزياء والسلع الفاخرة. وتفخر «كارتر آند وايت» بأن تحمل أزياءها ومنتجاتها علامة «صنع في الإمارات»، لتكرس مفهوم الصناعة الوطنية ذات الجودة العالية والفاخرة، التي تكتسب ثقة واهتمام العملاء والمتسوقين.

شهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في مدينة ماربيا الإسبانية، مشاركة واسعة من المشاهير وكبار الشخصيات والمهتمين في مجال الأزياء، الذين أبدوا إعجابهم بأزياء ومنتجات وأكسسوارات الشركة، والجودة العالية التي تتمتع بها، ما يعزز من ثقة المتسوقين والسياح والجمهور.

وتستعد «كارتر آند وايت» لافتتاح متجرها الجديد في مدينة «كان» الفرنسية في يوليو القادم، إلى جانب التحضير لافتتاح متجر جديد في مركز ياس مول التجاري، الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى أبوظبي.

وقال عبد الله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة «كارتر آند وايت»: نواصل كشركة وطنية إماراتية، استراتيجيتنا للتوسع في أهم وأبرز المدن والعواصم الأوروبية، حيث نفتتح فرعنا الجديد في مدينة ماربيا الإسبانية، التي تعتبر الوجهة الأبرز والأهم للسياح الأثرياء وأصحاب اليخوت والقوارب الفاخرة، ما يمكننا من توفير الأزياء والأكسسوارات والمنتجات لهم، وأن نكون أقرب إليهم.

وأضاف النابودة: يأتي افتتاح متجرنا الجديد في ماربيا، عقب النجاح الذي تحقق في افتتاح متجرنا في برتو جيرفو الإيطالية، ونسعى لأن تكون متاجرنا الوجهة المفضلة للسياح والزوار وأصحاب اليخوت والقوارب الفاخرة، ونفخر بكون منتجات شركتنا إماراتية الصنع، وتشهد إقبالاً وطلباً متزايداً على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد أن «كارتر آند وايت» تحرص على تعزيز الصناعة الإماراتية الفاخرة في مجال الأزياء والسلع والمنتجات الفاخرة ذات الجودة العالية، حيث إن هذه الشركة قد نجحت في التوسع العالمي في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وعدد واسع من المدن والعواصم الإقليمية والعالمية، وتكتسب أزياءها ومنتجاتها ثقة العملاء، وتتصدر خياراتهم عند الشراء.

وتحظى منتجات وملابس كارتر آند وايت بثقة واختيار كبار الشخصيات والسياح والمتسوقين في مدينة ماربيا الإسبانية، بسبب الاهتمام بأدق التفاصيل، والحفاظ على الجودة العالية والخدمة المميزة، ما أكسب «كارتر آند وايت» مزيداً من الزبائن والعملاء، الذين يفضلون اختيار منتجات الشركة.

وذكر النابودة أن مدينة ماربيا الإسبانية، تعتبر من الوجهات السياحية العالمية الحيوية، بفضل احتضانها لأهم مارينا لليخوت حول العالم، وتعتبر وجهة للأثرياء وملاك اليخوت والقوارب، الذين يفضلون قضاء أوقاتهم بها، خاصة خلال فصل الصيف، موضحاً أن متجر كارتر آند وايت، قد لاقى الإقبال الكبير منذ اليوم الأول لافتتاحه، كونه يقدم أفضل الأزياء الرجالية والنسائية، وأكسسوارات ومستلزمات اليخوت الفاخرة ذات الجودة العالية.