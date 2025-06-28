مستويات قياسية جديدة لـ «إس آند بي» و«ناسداك».. وأوروبا واليابان تواصلان الصعود

سجّل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك»، مستويات قياسية جديدة، أمس، في آخر جلسات الأسبوع، حيث جاءت المكاسب مدفوعة بتزايد الآمال في قرب التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الصين ودول أخرى.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.59%، ليصل إلى 6477 نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 6147 نقطة، المسجل في 19 فبراير.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.52%، ليصل إلى 20271 نقطة، وهو أيضاً مستوى قياسي جديد. أما مؤشر «داو جونز» الصناعي، فقد أضاف 398 نقطة، بنسبة 0.92%.

وفي تصريحات لوكالة بلومبيرغ، قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك: «إن إطاراً تجارياً بين الولايات المتحدة والصين قد تم الاتفاق عليه»، مشيراً إلى أن إدارة ترامب تتوقع إبرام اتفاقيات مع 10 شركاء تجاريين رئيسين قريباً جداً.

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: «لقد وقّعنا مع الصين» أمس، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أوضح لاحقاً، أن المقصود هو أن الصين وافقت على «فهم إضافي لإطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف».

من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية، الجمعة: «إن البلدين قد أكّدا إطاراً تجارياً يسمح بتصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وتخفيف القيود على التكنولوجيا».

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية للأسباب ذاتها، حيث صعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.88%، وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.37%، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.47%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.52%.

وصعد سهما شركتي صناعة الملابس الرياضية الألمانيتين «بوما» و«أديداس» 4.3% و2.9% على التوالي، وذلك بعد أن تجاوزت تقديرات شركة «نايكي» الأمريكية لإيرادات الربع الأول توقعات السوق.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني عند أعلى مستوى في ستة أشهر، بعدما اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر الإغلاق القوي الذي شهدته «وول ستريت» الليلة قبل الماضية.

وقفز «نيكاي» 1.43%، إلى 40150.79 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 27 ديسمبر. وزاد المؤشر 4.6% منذ بداية الأسبوع، مسجلاً أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أسبوع 23 سبتمبر 2024. كذلك صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.28%، إلى 2840.54 نقطة، لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 2.5%.