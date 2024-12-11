«آبل» تدمج «شات جي بي تي» مع «سيري»

أصدرت شركة «آبل» تحديثات لبرمجيات آيفون وآيباد وماك، الأربعاء، تتضمن دمجاً طال انتظاره لتقنية ChatGPT، مع المساعد الصوتي سيري.

وقالت «آبل» عن التحديث الجديد الذي طال انتظاره، إن خاصية التكامل يتم تفعيلها تلقائياً، عندما يطرح المستخدم أسئلة معقدة على «سيري»، ويحدد نظام التشغيل أنه من الأفضل توجيهه لـ «شات جي بي تي».

وأوضحت أن وصول النظام لخدمات «شات جي بي تي»، يتطلب الحصول على إذن من المستخدم أولاً، وأنها دمجت ميزة حماية الخصوصية في التحديث الجديد، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

ولا يحتاج مستخدمو منتجات «آبل» إلى حساب في «أوبن إيه آي»، مطورة «شات جي بي تي»، للاستفادة من خاصية التكامل مع «سيري»، لكن بإمكانهم دفع اشتراك للتمتع بالإصدارات المتطورة من نماذجه.

طرحت صانعة «آيفون» الإصدار الأول من نظام «آبل إنتلجنس»، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في أكتوبر الماضي، وتضمّن مميزات للمساعدة في تدقيق النصوص عند الكتابة، أو إعادة الصياغة، وتصميماً جديداً لـ «سيري».

وسبق وقالت «آبل» إنها تعتزم إصدار تحديث آخر لـ «آبل إنتلجنس» العام القادم، ينطوي على تحسينات كثيرة لـ «سيري»، بما في ذلك منحها قدرة على تنفيذ الأوامر داخل التطبيقات المختلفة.