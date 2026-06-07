الصين تحذّر من فقاعة ذكاء اصطناعي

حذّرت الصين من فقاعة ذكاء اصطناعي، وذلك على لسان رئيس الهيئة الصينية لتنظيم الأوراق المالية وو تشينغ، الذي دعا قطاع إدارة الصناديق في الصين، البالغة أصوله نحو 13 تريليون دولار، إلى دعم الابتكار المحلي، محذراً من المضاربات المفرطة والرهان على المفاهيم الاستثمارية الرائجة.

وقال خلال مؤتمر إن على مديري الصناديق تجنب المراهنات العشوائية على قطاعات معينة أو إطلاق صناديق استثمارية عندما تكون أسعار الأسهم مرتفعة بهدف تحقيق أرباح سريعة.

تأتي هذه الدعوة في ظل احتدام المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، وتزايد حماس المستثمرين عالمياً تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن «الصناعات الناشئة والمستقبلية المزدهرة في الصين بحاجة ماسة إلى دعم رأس المال»، مشيراً إلى أن صناعة الصناديق في البلاد ينبغي أن تركز على الاستراتيجيات الوطنية، وأن تعمل أيضاً على تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً والتعامل مع الصدمات الخارجية.

جاءت تصريحات رئيس الهيئة التنظيمية بعد يوم واحد من تشديد الرقابة على قطاع صناديق الاستثمار الخاصة في الصين، الذي تبلغ أصوله نحو 3.4 تريليونات دولار، وبعد أسابيع من تشديد بكين القيود على الاستثمارات العابرة للحدود التي وصفتها بأنها «غير قانونية».