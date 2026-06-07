أسواق الطاقة تستفيد من مخاوف الإمدادات

شهدت أسواق الطاقة العالمية أسبوعاً إيجابياً سجلت فيه أسعار الخام مكاسب ملحوظة، مدفوعة بزيادة المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وتصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط التي تُعد الشريان الأساسي لإنتاج النفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي من سعر تسوية الأسبوع الماضي البالغ 87.36 دولاراً ليتجاوز حاجز التسعين ويغلق عند 90.54 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب صافية 3.18 دولارات، مسجلاً نسبة ارتفاع قوية بلغت 3.64 %.

كذلك صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» مستفيدة من الزخم الإيجابي، ليرتفع من مستواه السابق عند 92.05 دولاراً وينهي التداولات الحالية عند 93.09 دولاراً للبرميل. وبلغ مقدار الزيادة في برنت 1.04 دولار، بصعود نسبته 1.13 %.