كيف هزمت تايلور سويفت اقتصاديات كأس العالم؟

كشفت مجلة «فورتشن» في مقال تحليلي عن تحول جذري شهدته العقود الأخيرة في آليات قياس الأثر الاقتصادي للفعاليات الكبرى؛ حيث لم تعد القيمة الحقيقية للحدث تُقاس بحجم البنية التحتية المشيدة فحسب، بل بمدى كفاءة التوزيع المالي والقدرة على تحريك الأسواق المحلية بشكل فوري ومباشر.

وسلط المقال الضوء على ظاهرة فريدة تدمج بين الثقافة العصرية، والرياضة، والاقتصاد السلوكي، مؤكداً أن النجمة العالمية تايلور سويفت قد قادت - دون قصد - تجربة اقتصادية فريدة من نوعها أثبتت فعاليتها وجدواها المالية، لتتفوق بـ«نظافتها الكفاءتية» على خطط التطوير الحكومية الضخمة التي تصاحب عادة تنظيم بطولات كأس العالم لكرة القدم.

ولعل الشهادة الأبرز على هذا الأثر جاءت من أعلى سلطة نقدية في الولايات المتحدة؛ حيث سجّل الكتاب البيج - وهو التقرير الدوري الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي يرصد الأوضاع الاقتصادية الإقليمية - طفرة غير مسبوقة في قطاع السياحة والضيافة. وأشار التقرير صراحة إلى أن فيلادلفيا شهدت أعلى معدل لإيرادات الفنادق والخدمات منذ بدء جائحة كورونا، معزياً هذا الانتعاش القياسي مباشرة إلى «تدفق الضيوف لحضور حفلات تايلور سويفت في المدينة».

ما يميز هذا الأثر الاقتصادي هو أنه يتميز بـ«النقاء والنظافة الاستثمارية» مقارنة بالفعاليات التقليدية؛ حيث تتدفق الأموال مباشرة إلى جيوب أصحاب الأعمال الصغيرة، الفنادق، المطاعم، ووسائل النقل المحلية، دون أن تضطر المدن المستضيفة إلى تحمل ديون سيادية ضخمة أو بناء منشآت عملاقة قد تتحول لاحقاً إلى عبء مالي، وهو ما يمنح هذا النوع من التدفقات النقدية مرونة وكفاءة اقتصادية فائقة على النطاق الأمثل.

على النقيض تماماً من النموذج السويفتي المرن، يواجه تنظيم الفعاليات الرياضية الضخمة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم، انتقادات لاذعة من خبراء الاقتصاد بسبب ما يُعرف بـ«الفخ المالي للاستضافة». تعتمد الحكومات عادة على تقديرات متفائلة للغاية بشأن العوائد الطويلة الأجل لإغراء البرلمانات والشعوب بالموافقة على ميزانيات تشييد عملاقة، إلا أن الواقع غالباً ما يكشف عن فجوة هائلة بين الوعود والنتائج.

تتجه الدول المستضيفة لكأس العالم إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات لبناء ملاعب عملاقة جديدة، وتوسيع شبكات الطرق، وتحديث المطارات. ورغم أن هذه الخطوات قد تبدو إيجابية، إلا أنها تنطوي على خطأين اقتصاديين فادحين: «حيث يؤدي تدفق جماهير كرة القدم إلى عزوف السياح التقليديين (سياح الأعمال والمؤتمرات) عن زيارة الدولة بسبب ارتفاع الأسعار وازدحام المدن، ما يعني أن صافي الأرباح السياحية يكون أقل بكثير من المتوقع. بجانب ظاهرة الملاعب المهجورة بعد انتهاء البطولة التي تستمر لشهر واحد فقط، تجد المدن نفسها مالكة ملاعب فائقة الضخامة والتطور، لكنها بلا استخدام حقيقي مستدام، ما يفرغ خزائن البلديات المحلية بسبب تكاليف الصيانة الدورية الباهظة التي تفوق عوائدها بكثير.

لم يعد الفصل بين عالم الفن العابر للقارات وعالم الرياضة التقليدية ممكناً في ظل تداخل المصالح التجارية والشخصية. وتجسد لقطات رصدتها عدسات المصورين الصحفيين - مثل تفاعل ترافيس كيلسي نجم فريق «كانساس سيتي تشيفز» لكرة القدم الأمريكية، مع تايلور سويفت خلال نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في كليفلاند بأواخر مايو 2026 - هذا التزاوج القوي بين قطاعي الترفيه والرياضة.

إن هذا التشابك يخلق قوة تسويقية مزدوجة قادرة على توجيه سلوك المستهلكين بشكل غير مسبوق. فعندما ترتبط نجمة بوزن سويفت بحدث رياضي أو بنجم رياضي، فإنها تنقل الملايين من متابعيها تلقائياً للاهتمام بتلك الرياضة، وهو ما تُرجم عملياً إلى قفزات قياسية في نسب مشاهدة المباريات ومبيعات القمصان الرياضية والمنتجات التجارية المرتبطة بها.