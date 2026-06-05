«بيتكوين» تهبط إلى 60 ألف دولار

عمقت أسعار العملات المشفرة خسائرها خلال تعاملات الجمعة، لتقترب عملة بيتكوين الرقمية من مستوى 60 ألف دولار، حيث يُعزى الهبوط الحاد إلى تخارج مليارات الدولارات من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وعمليات التصفية القسرية، بالإضافة إلى تأثر السوق بالتوترات الجيوسياسية والبيع الرمزي لبعض حيازات الشركات الكبرى وسط مخاوف من رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.

وتفاقمت خسائر سوق الأصول المشفرة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي أظهر إضافة الاقتصاد وظائف بأكثر من المتوقع في مايو مع استقرار معدل البطالة، ما أدى إلى زيادة احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

ولامست «بيتكوين» في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى لها منذ 11 أكتوبر 2024 عند 60028 دولاراً، لتستمر سلسلة الخسائر التي بدأت منذ إعلان «استراتيجي» هذا الأسبوع عن بيع جزء من حيازاتها من العملة المشفرة الكبرى من حيث القيمة السوقية.

وسجل سعر الإيثر 1571.96 دولاراً بعد انخفاضها 204 دولارات أو 11.49 % وهبط سعر الريبل 7 % إلى 1.0924 دولار.

وفقدت «بيتكوين» أكثر من 50% من قيمتها منذ آخر مستوى قياسي سجلته في أكتوبر من عام 2025 عند 126 ألف دولار، وسط فقدان سوق العملات المشفرة لزخمها واستمرار تحول السيولة إلى أصول وقطاعات أخرى.