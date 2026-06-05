172 ألف وظيفة في سوق العمل الأمريكي رغم تكاليف حرب إيران

أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 172 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، في مؤشر يعكس مرونة سوق العمل الأمريكي وقدرته على الصمود، على الرغم من الارتفاع المتزايد في التكاليف الناجمة عن الحرب مع إيران.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن نمو الوظائف تراجع بشكل طفيف الشهر الماضي مقارنة بالرقم المعدل البالغ 179 ألف وظيفة في أبريل، فيما ظل معدل البطالة منخفضاً عند 4.3%.

وواصل سوق العمل الأمريكي تعافيه هذا العام بعد عام 2025 الذي اتسم بضعف شديد، متجاوزاً حتى الآن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة وتنامي الغموض الاقتصادي منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير.

وتعافى التوظيف هذا العام من الأداء الضعيف الذي شهده في عام 2025، وأظهر صلابة غير متوقعة في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات مرهقة جراء الحرب مع إيران.

واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض بلغ 4.3% في مايو، إلا أن وتيرة استحداث الوظائف، رغم تحسنها مقارنة بالعام الماضي، لا تزال بعيدة عن الطفرة التي شهدها سوق العمل عقب انتهاء إجراءات الإغلاق خلال جائحة كورونا.