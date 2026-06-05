الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية والين عند مستوى 160

ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 99.434 نقطة، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.5%.

وفي المقابل، اقترب الين الياباني مجددا من مستوى 160 ينا للدولار خلال التعاملات المبكرة، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

واستقر اليورو عند 1.1612 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.34228 دولار، مع اتجاه العملتين نحو خسائر أسبوعية طفيفة.

كما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.71265 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5867 دولار، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2%.