إدارة ترامب تلمّح إلى تخفيف انتقائي للعقوبات على مشتري النفط الروسي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تمنح في المستقبل إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي لكل دولة على حدة.

وقال بيسنت خلال جلسة استماع في مجلس النواب "أميل بقوة إلى أنه في حال تم منح المزيد من الإعفاءات، فستكون مخصصة لكل دولة على حدة وليست عامة".

ومددت إدارة ترامب مرتين الإعفاءات المؤقتة من العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس امدادات النفط والغاز العالمية.

وأوضح بيسنت أن "الاتحاد الروسي لم يجن سوى إيرادات إضافية ضئيلة للغاية بسبب هذه الإعفاءات. كان نفطه يذهب دائما إلى الصين، والآن يمكن أن يذهب إلى حلفائنا".

والخميس، أجاب بيسنت عن أسئلة حول مبررات هذه الإجراءات التخفيفية، في ظل المخاوف من أنها قد تفيد موسكو في خضم الحرب في أوكرانيا.

وفي مايو الماضي، مددت وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي في عرض البحر لمدة 30 يوما.

وفي مارس، رفعت الوزارة العقوبات مؤقتا عن النفط الإيراني الموجود في الناقلات، في محاولة منها للتخفيف من حدة أزمة الإمدادات العالمية.