"فوكسكون" و"إنتل" تطلقان شراكة لتطوير بنية الذكاء الاصطناعي التحتية

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية عن شراكة استراتيجية مع شركة «إنتل» الأمريكية لتطوير الجيل التالي من بنية الذكاء الاصطناعي التحتية ومنصات الحوسبة الذكية، في خطوة تعكس تسارع المنافسة العالمية على تقنيات مراكز البيانات والأنظمة الذكية.

وتستهدف الشراكة دمج خبرات «إنتل» في تصميم الرقائق والمعالجات مع قدرات «فوكسكون» التصنيعية وسلاسل الإمداد العالمية، بهدف تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية الرقمية الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الخطط المشتركة تطوير معدات مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خوادم تعتمد على معالجات «إنتل زيون» ومسرّعات ذكاء اصطناعي، إلى جانب العمل على تقنيات الربط عالي السرعة وأنظمة التبريد وتحسين كفاءة الطاقة.

ولا يقتصر التعاون على مراكز البيانات، إذ تمتد طموحات الشركتين إلى تطبيقات أوسع تشمل المصانع الذكية والمدن الذكية والروبوتات الصناعية، ما يعكس توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي خارج البنية السحابية التقليدية.

وأكد رئيس مجلس إدارة «فوكسكون» يونغ ليو، أن الشراكة تجمع بين نقاط القوة في الحوسبة وتكامل الأنظمة وسلاسل التوريد العالمية، بما يعزز القدرة على تقديم حلول متقدمة في قطاع يشهد نمواً متسارعاً.

ولم تفصح الشركتان عن قيمة الصفقة أو تفاصيل المتعاملين المستهدفين أو الجدول الزمني لإطلاق المنتجات، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العالمية لتأمين مواقعها في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.