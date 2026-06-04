البيتكوين تقلّص خسائرها إلى 2.5% وسط ضغوط بيع مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية

قلّصت عملة البيتكوين خسائرها لتتراجع بنحو 2.5% خلال تعاملات الخميس، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، متجاوزة مستوى 62 ألف دولار هبوطاً قبل أن تعود جزئياً للتعافي.

ويأتي هذا التراجع في ظل موجة بيع ممتدة في سوق العملات المشفرة، بدأت مع تصاعد الضغوط الجيوسياسية، وتزايد الحذر في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تحركات مرتبطة بعمليات جني أرباح في الأصول عالية المخاطر.

وساهمت تقارير عن بيع شركة «استراتيجي» التابعة للملياردير مايكل سايلور ما قيمته 2.5 مليون دولار من حيازاتها من البيتكوين في زيادة الضغوط على السوق، وسط حساسية عالية تجاه أي إشارات تتعلق بتخفيض مراكز المؤسسات الكبرى في الأصول الرقمية.

وقال جوش دو، كبير مسؤولي الاستثمار في «أنيموكا براندز»، إن تراجع البيتكوين هذا الأسبوع جاء بعد أن خفّفت «استراتيجي» من التزامها السابق بعدم البيع، ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في السوق، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».

وأضاف دو أن السوق يواجه حالياً مخاطر حقيقية تتمثل في إمكانية كسر مستوى 62 ألف دولار مجدداً، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليل انكشافهم على الأصول عالية التقلب.

ويأتي هذا الأداء في وقت تتعرض فيه الأسواق المالية العالمية لموجة من التذبذب، مع تداخل عوامل الجيوسياسية والتضخم وتحركات أسعار الفائدة، ما ينعكس مباشرة على شهية المخاطرة في سوق العملات المشفرة.

ورغم التراجعات، لا تزال البيتكوين تتحرك ضمن نطاق واسع من التقلبات، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات استقرار في السيولة العالمية أو تحسن في بيئة المخاطر قد يدعم عودة الزخم الصعودي.