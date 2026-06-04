الدولار عند أعلى مستوى في شهرين وتراجع حاد للعملات المشفرة

حافظ ⁠الدولار على الارتفاع الذي سجله في الآونة الأخيرة وظل قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم ، في حين تأرجح الين الياباني ​بالقرب من مستوى 160 المهم مما أبقى المتداولين في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات لدعمه.

وتداول اليورو عند 1.1604 دولار ⁠والجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، ​دون تغير يذكر حتى ⁠الآن في آسيا.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند ⁠0.7132 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5872 دولار ليتعافى من ⁠أدنى مستوى له في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ⁠من بينها ​الين واليورو، بشكل طفيف ⁠إلى 99.47، بعد

أن سجل أقوى مستوى له منذ السابع من أبريل في الجلسة السابقة.

ووصل الين الياباني إلى 159.91 مقابل الدولار، مبتعدا قليلا عن عتبة 160 مقابل الدولار التي وصل لها ​أمس للمرة ‌الأولى منذ 30 أبريل .

وبالنسبة ⁠للعملات المشفرة، سجل سعر بتكوين أدنى مستوى في أربعة أشهر بانخفاضه 2.8 بالمئة إلى 63119.5 ​دولار، وهبطت عملة إيثر هي الأخرى لأدنى ⁠مستوى في أربعة أشهر عند 1786 دولارا.