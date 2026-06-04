زيادة حدة التوترات تعزز مكاسب النفط

ارتفعت أسعار ​النفط لتواصل مكاسبها من ​الجلسة السابقة، مع زيادة هدة التوترات في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو بنسبة 1.74 % إلى 97.69 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.92 دولار بنسبة 2.06 % مسجلاً إلى 95.69 دولاراً.وقال ⁠إمريل جميل، كبير محللي النفط في مجموعة بورصات لندن:

«إن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية بشأن انخفاض المخزونات العالمية إلى مستويات حرجة يزيدان علاوة المخاطرة في الأسعار القياسية».

وعلى صعيد المعروض، ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة الثلاثاء أن ​مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع السابع على التوالي الأسبوع الماضي.وقالت المصادر، إن مخزونات النفط الخام تراجعت 6.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو.