«بي إتش إم كابيتال» تتيح التداول في بورصة عمّان عبر منصة تبادل

وبهذا التفعيل أصبحت «بي إتش إم كابيتال» أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات تتيح لعملائها إمكانية التداول في سوق عمّان المالي، من خلال منصة تبادل، ما يعزز مكانتها في توسيع نطاق الربط بين الأسواق المالية الإقليمية، وتوفير فرص استثمارية عابرة للحدود.
وعبرمنصة تبادل أصبح بإمكان عملاء «بي إتش إم كابيتال» الوصول إلى فرص التداول في سوق عمّان عبر تجربة تداول متكاملة بما يعزز من قدرات الشركة في الاستثمار الإقليمي. ويجسد الإنجاز التزام «بي إتش إم كابيتال» بدهم جهود التكامل بين الأسواق المالية الإقليمية.
وشهدت المراسم حضور غنام المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعماد أبو حلطم، رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لسوق عمّان، وسارة الطراونة، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية.