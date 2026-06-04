«بي إتش إم كابيتال» تتيح التداول في بورصة عمّان عبر منصة تبادل

أعلنت «بي إتش إم كابيتال» عن تفعيل تغطية سوق عمّان المالي عبر منصة تبادل، منصة التداول الرقمية العابرة للحدود التابعة لسوق أبوظبي المالي ما يعزز بشكل أكبر الترابط بين الأسواق الإقليمية.

وبهذا التفعيل أصبحت «بي إتش إم كابيتال» أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات تتيح لعملائها إمكانية التداول في سوق عمّان المالي، من خلال منصة تبادل، ما يعزز مكانتها في توسيع نطاق الربط بين الأسواق المالية الإقليمية، وتوفير فرص استثمارية عابرة للحدود.

ويسهم انضمام سوق عمّان المالي إلى الأسواق المتاحة ضمن تغطية «بي إتش إم كابيتال» في تعزيز حضور الشركة الإقليمي، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة لعملائها في أسواق الشرق الأوسط.

وعبرمنصة تبادل أصبح بإمكان عملاء «بي إتش إم كابيتال» الوصول إلى فرص التداول في سوق عمّان عبر تجربة تداول متكاملة بما يعزز من قدرات الشركة في الاستثمار الإقليمي. ويجسد الإنجاز التزام «بي إتش إم كابيتال» بدهم جهود التكامل بين الأسواق المالية الإقليمية.

ويأتي الإعلان عقب مشاركة «بي إتش إم كابيتال» في مراسم قرع الجرس، التي أُقيمت 1 يونيو 2026 في سوق عمّان المالي، احتفاء بالانضمام الرسمي للسوق إلى شبكة الأسواق الإقليمية المرتبطة عبر منصة تبادل.

وشهدت المراسم حضور غنام المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعماد أبو حلطم، رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، ومازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لسوق عمّان، وسارة الطراونة، المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية.