الدولار يحافظ على مكاسبه أمام العملات الأخرى

واصل الدولار أداءه القوي خلال تداولات أمس، مستفيداً من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، إلى جانب تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات اقتصادية قوية عززت من جاذبية العملة الأمريكية.

وسجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام الين الياباني، حيث ارتفع زوج الدولار/ين إلى مستوى 160 يناً للدولار الواحد، وهو مستوى بالغ الأهمية في أسواق العملات، نظراً لأنه سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة المحلية.

وجاء ضعف الين نتيجة ارتفاع أسعار النفط واتساع الفجوة بين العوائد الأمريكية واليابانية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي على الدولار كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.

أما أمام اليورو، فقد حافظ الدولار على قوته النسبية مع تعرض العملة الأوروبية لضغوط ناجمة عن المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها في اقتصادات منطقة اليورو. كما استفادت العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة خلال المدى القريب، ما دعم استمرار الطلب على الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.

وفي سوق الجنيه الإسترليني، استقر زوج الإسترليني/دولار بالقرب من مستوى 1.3447 دولار للجنيه الواحد. وأظهر الجنيه قدراً من التماسك مقارنة باليورو والين، إلا أن المكاسب ظلت محدودة في ظل استمرار قوة الدولار .

كما تأثر الإسترليني بمخاوف ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد البريطاني، في وقت يترقب فيه المستثمرون الخطوات المقبلة من بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.

وجاءت قوة الدولار مدعومة أيضاً ببيانات أمريكية أظهرت استمرار متانة سوق العمل وارتفاع فرص التوظيف، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وأسهمت هذه التطورات في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وزيادة جاذبية العملة الخضراء مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.