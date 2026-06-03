مع طرح سبايس إكس في البورصة.. هل يصبح ماسك أول تريليونير في العالم؟

يصنّف إيلون ماسك حالياً على رأس أثرياء العالم، غير أنه قد يصبح أول شخص تتجاوز ثروته تريليون دولار عندما تطرح أسهم شركته سبياس إكس في البورصة في واحدة من أضخم عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ.

وقدرت مجلة فوربس صافي ثروة ماسك بنحو 835 مليار دولار، مقارنة بـ342 مليار دولار في قائمتها السنوية للأثرياء في مارس 2025.

ويتقدم ماسك بكثير عن لاري بيج، الشريك المؤسس لشركة غوغل الذي يحتل المركز الثاني بثروة قدرها 298 مليار دولار.

وقالت مجلة فوربس في أوائل أبريل عندما أودعت الشركة ملف إدراجها في بورصة ناسداك، إن طرح أسهم شركة سبايس إكس في البورصة، المتوقع بحدود 12 يونيو، «سيضمن تقريباً ارتفاع صافي ثروته إلى أكثر من تريليون دولار».

ويُرجّح أن ترتفع القيمة السوقية للشركة التي تأسست عام 2002، إلى ما بين 1.7 تريليون وتريليونَي دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت ذروتها عند 1.5 تريليون دولار في مارس.

وقدرت منصات تداول الأسهم غير المدرجة، أمس الأول، قيمة المجموعة بنحو 1.5 تريليون دولار، مع بلوغ سعر السهم الواحد نحو 129 دولاراً في منصة فورج غلوبال مقارنة بـ53 دولاراً في منتصف ديسمبر، و118 دولاراً في سوق ناسداك الخاص.

ويمتلك ماسك (54 عاماً) حالياً 12 % من الأسهم العادية في سبايس إكس، إضافة إلى نحو 94 % من أسهم الفئة «ب»، التي يمنح كل منها 10 أصوات، بحسب وثيقة مودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتُظهر عملية احتساب أجرتها وكالة فرانس برس أن ماسك سيمتلك بعد طرح الشركة للاكتتاب العام نحو 42% من رأس مال سبايس إكس و79% من حقوق التصويت، أي ما يعادل 735 إلى 840 مليار دولار، وفقاً لأحدث التقديرات.

وقال أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا وليام روبنسون لفرانس برس إن «الاتجاهات الحالية تشير إلى استمرار التركز الهائل للثروات في أيدي نحو 3000 ملياردير».

وأضاف «يتسارع تركز الثروة بشكل ملحوظ لدى الفئة الأكثر ثراء بينهم».

وفي الوقت نفسه، يعيش 5 مليارات شخص تحت خط الفقر، ما يخلق «تفاوتاً صارخاً» قد يُفضي إلى حروب أهلية وأزمات أخرى، وفق روبنسون.

وقال إن «طبقة أصحاب المليارات الجديدة» أو تحديداً «أوليغارشية التكنولوجيا» تمتلك سلطة هيكلية على الدول والاقتصادات والمجتمع تُذكّر بصعود النازية والفاشية قبل مئة عام.

في فبراير، استحوذت شركة سبايس إكس على شركة الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي المملوكة لإيلون ماسك، والتي كانت بدورها استحوذت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً) قبل عام.

ويمتلك ماسك أيضاً نحو 12% من شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 1.58 تريليون دولار.

في منتصف فبراير قال ماسك إن ثروته الصافية مُستثمرة بالكامل تقريباً في أسهم تسلا وسبايس إكس، وإن أقل من 0.1% من ثروته سيولة نقدية.

ويتوقع المحللون اندماج شركتَي سبايس إكس وتسلا في 2027.

وتعمل الشركتان حالياً على تطوير مشاريع مشتركة، مثل مصنع تيرافاب الضخم لتصنيع أشباه الموصلات.

كما يمتلك ماسك أسهماً في شركة ذا بورينغ المتخصصة في خدمات حفر الأنفاق، وشركة نيورالينك التي تعمل على تطوير واجهات دماغية حاسوبية قابلة للزرع.

ورأى روبنسون أن ماسك قد يكتسب مكانة شبه أسطورية لدى بعض الناس، إذا أصبح أول تريليونير في العالم، إلا أن ذلك قد يعزز لديه شعوراً مبالغاً فيه بأهميته.

وقد ترتفع ثروته الصافية إلى مستويات كبرى إذا حقق المعايير المحددة في خطة التعويض التي أقرها مجلس إدارة تسلا عام 2025.

وفي حال تحقيقه الأهداف المالية والتشغيلية المحددة، قد تزداد ثروته بنحو تريليون دولار إضافية خلال عقد.

وفي سبايس إكس، يُتوقع أن يحصل على أكثر من 130 مليار دولار من خلال خطتَي تعويضات، من ضمن الشروط المدرجة فيهما إنشاء مستعمرة بشرية دائمة على المريخ يسكنها مليون شخص على الأقل.