صفقات بيع اليورو إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

شهدت بداية الأسبوع أداء قوياً لقطاع السلع، مدفوعاً بمكاسب قطاعي الطاقة والمعادن الصناعية، حيث بدأ قطاع السلع هذا الأسبوع على أساس قوي، مدفوعاً بالمكاسب في جميع المجالات - لا سيما في قطاعي الطاقة والمعادن الصناعية - حيث استجابت الأسواق لموجة من التطورات المؤثرة.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»: يأتي في مقدمة هذه التطورات، الانهيار المفاجئ للنظام في سوريا الذي زاد من حدة التوتر الجيوسياسي، مما أدى إلى إحياء المخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي.

ومع ذلك، جاءت أهم الأخبار الداعمة للأسواق من الصين. فقد أعلن المكتب السياسي المكون من 24 عضواً، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، عن تحول استراتيجي نحو سياسة نقدية معتدلة لعام 2025 - وهو أول تحول من نوعه منذ عام 2011. وتشير عملية إعادة التقويم هذه إلى التزام متجدد بتعزيز ثقة المستهلكين مع دعم أسواق العقارات والأسهم المحاصرة.

وعلى الرغم من طرح عدد كبير من حزم التحفيز منذ سبتمبر، إلا أن انتعاش الصين قوبل بالتشكيك، لا سيما وأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي تلوح في الأفق تهدد بإضعاف الطلب القائم على التصدير.

وفي الوقت الراهن، لا يعتمد تفاؤل المتداولين بشأن المعادن الصناعية على الخطابات الرنانة بقدر ما يعتمد على الإجراءات السياسية الملموسة. مع وضع ذلك في الاعتبار، تتجه الأنظار إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، حيث يمكن أن تؤدي الإجراءات الملموسة إلى إشعال زخم جديد.

البنوك المركزية: كما يشهد الأسبوعان المقبلان اجتماع تسعة بنوك مركزية رئيسية لرسم مسار السياسة النقدية. وتستعد الأسواق لتخفيضات في أسعار الفائدة من أربع من هذه المؤسسات على الأقل - وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يقوم بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري بتيسير السياسة النقدية.

العملات: استجاب المضاربون في سوق العملات لتراجع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المشمول بالتقرير من خلال إجراء تخفيض طفيف في إجمالي صفقات شراء الدولار مقابل ثمانية عقود آجلة على العملات.

ومع ذلك، فإن الانخفاض بنسبة 2% إلى 22.5 مليار دولار كان متفاوتاً للغاية، حيث إن استمرار بيع اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والدولار الأسترالي قابله طلب على الين الياباني، حيث أدى صافي شراء 25 ألف عقد إلى قلب صافي المركز إلى مركز شراء صغير. ومن التطورات الأخرى الجديرة بالملاحظة ارتفاع صافي صفقات البيع على اليورو إلى 57.5 ألف عقد، أو ما يعادل 7.6 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ مارس 2020.

السلع: خسر مؤشر بلومبيرغ للسلع، في الأسبوع الأخير المشمول بالتقرير، ما يقرب من واحد في المائة، مدفوعاً بخسائر بين عدد قليل من السلع الرئيسية - من الغاز الطبيعي والديزل إلى القمح - بالإضافة إلى بعض عقود السلع الخفيفة، بقيادة جني الأرباح في الكاكاو والقهوة قبل أن يستأنف الارتفاع الذي قاده شح العرض بعد أسبوع التقرير.

وفي المقابل، شهدنا انخفاض الدولار الأمريكي الذي قدم بعض الدعم الجديد للمعادن الثمينة والصناعية، في حين تلقى النفط الخام عرضاً في انتظار تأجيل آخر من جانب أوبك وحلفائها في رفع الإنتاج.

وكانت الاستجابة لهذه التطورات السعرية من حسابات الأموال المُدارة ضعيفة نسبياً، حيث لم يتغير إجمالي الانكشاف على العقود الآجلة الرئيسية الـ 27 التي تم تتبعها على مدار الأسبوع. على المستوى الفردي، كان الطلب الأقوى على برنت والذهب وفول الصويا والسكر وعقود الماشية الثلاثة، بينما كان البيع، كما ذكرنا، ملحوظاً في زيت الغاز (الديزل) والغاز الطبيعي والقمح والقهوة.

الطاقة: شهد النفط الخام شراء صافياً لخام غرب تكساس الوسيط وليس أقله خام برنت، حيث تم تقليص مراكز الشراء للأسبوع الثالث فقط إلى أدنى مستوى في مايو. تم تقليص صفقات شراء النفط والغاز الطبيعي بأكثر من 30%.

المعادن: زيادة طفيفة في صفقات الشراء على الذهب بسبب تغطية صفقات البيع، كما شهدت المعادن الأخرى أيضاً قدراً ضئيلاً من الشراء الصافي.

الحبوب: أدى بيع القمح للأسبوع الرابع إلى رفع صافي مراكز البيع إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر. ومع بيع الذرة وزيت الصويا، ارتفع إجمالي صافي مراكز البيع إلى 156 ألفاً، وهو أقل بكثير من متوسط مراكز الشراء خلال خمس سنوات البالغ 259 ألفاً.