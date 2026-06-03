اليابان تقر حزمة دعم بـ19 مليار دولار للتخفيف من آثار الحرب الإيرانية

وافقت الحكومة اليابانية الأربعاء، على ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار لدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الحرب الإيرانية.

وأعلن مكتب رئيسة الوزراء على موقعه الإلكتروني، أن الميزانية الإضافية "تم إقرارها" خلال اجتماع الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، بأن مجلس الوزراء خصص 3,1135 تريليون ين (19 مليار دولار) لهذه الميزانية.

أضاف "في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في الشرق الأوسط، وضعنا هذه الميزانية بهدف تقليل المخاطر إلى أدنى حد".

وأشار إلى أن الحكومة ستراقب عن كثب اتجاهات الأسعار المستقبلية "حتى لا تتأثر الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي".

وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد صرحت الشهر الماضي بأن الميزانية الإضافية ستستخدم لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والغاز.

وفي مايو، استبدلت شركة كالبي، الرائدة في صناعة رقائق البطاطس، عبواتها الملونة ل14 منتجا، بعبوات رمادية، وعزت وسائل إعلام محلية هذه الخطوة إلى نقص الحبر المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي إن الحكومة تتوقع تأمين إمدادات نفط مستقرة حتى الربيع المقبل.

وأضافت أن الإمدادات البديلة من النفتا، وهو منتج ثانوي للنفط يُستخدم في العديد من الصناعات، من خارج الشرق الأوسط قد تعافت إلى أكثر من 80% من مستوياتها السابقة.

ورفع البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم في أبريل، وخفض توقعاته للنمو بعد أن أدت الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.