«المركزي الأوروبي» يستعين بالذكاء الاصطناعي لزيادة دقة توقعات النمو

كشفت دراسة نشرها البنك المركزي الأوروبي، أن تحليل التعليقات الواردة في تقارير مؤشر مديري المشتريات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مثل «شات جي بي تي» يمكن أن يعزز دقة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ.

ويعمل المركزي الأوروبي على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمته التحليلية، من بينها تقنيات لجمع بيانات الأسعار، واستخدام النماذج اللغوية الكبيرة لتصنيف البيانات الاقتصادية.

وبحسب الدراسة، فإن كمية محدودة نسبياً من النصوص المصاحبة لتقارير مؤشر مديري المشتريات، والتي تتضمن نبرة التصريحات والسرد القصصي، توفر إشارات مفيدة حول التطورات الاقتصادية.

وأوضح الباحثون في الدراسة التي نقلتها وكالة «رويترز»، أن ما يميز هذه الدراسة هو تركيزها على السرد ونبرة التصريحات والتفاصيل الواردة في تقارير مؤشر مديري المشتريات، وليس فقط على البيانات الرقمية.

وأشار معدّو الدراسة إلى أن النتائج الرئيسية أظهرت أن إدراج النصوص المستخرجة من التقارير حسّن دقة التوقعات مقارنة بنماذج التنبؤ القياسية التي يصعب منافستها.

وأضافوا: «يكفي استخدام صفحتين فقط من النصوص، بدلاً من ملايين المقالات الصحفية، لتحسين دقة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي».