جريج أبيل ينهي حقبة بافيت المحافظة ويقود هجوماً مليارياً في وول ستريت

فجّر الرئيس التنفيذي الجديد، جريج أبيل، مفاجأة مدوية في وول ستريت مطلع هذا الأسبوع، معلناً أن إمبراطورية «بيركشاير هاثاواي» لم تعد هي تلك القلعة المحافظة التي شيد أركانها حكيم أوماها، وارن بافيت، على مدار العقود الستة الماضية. وفي تحول تاريخي يمثل تدشيناً رسمياً لعقيدة استثمارية جديدة، ضخ أبيل 16.8 مليار دولار نقداً (كاش) في غضون أيام قليلة، ليثبت هذا الهجوم الاستثماري الخاطف أن حقبة التكديس السلبي للنقد السائل قد انتهت رسمياً، وأن «بيركشاير» الجديدة باتت تدار بعقلية هجومية، مرنة، ومستعدة لاقتحام قطاعات التكنولوجيا الفائقة التي طالما تحاشاها بافيت تاريخياً.

هذا التحول الجذري يأتي بعد شهر واحد فقط من الظهور المشترك التاريخي لوارن بافيت وجريج أبيل خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في أوماها في 2 مايو 2026، حيث التقطت العدسات صورتهما الشهيرة داخل شاحنة نصف مقطورة في عرض «بايلوت». واليوم، يثبت أبيل أنه يمسك بمقود القيادة بقوة، موجهاً الإمبراطورية نحو مسار تكنولوجي وعقاري مزدوج هزّ أروقة المال العالمية.

بدأ جريج أبيل هجومه الاستثماري المخطط له بدقة بهز قطاع العقارات والتشييد الأمريكي، حيث أعلن عن صفقة استحواذ كاملة بقيمة 6.8 مليارات دولار نقداً لشراء شركة Taylor Morrison Home Corp، وهي واحدة من كبرى الشركات الوطنية لبناء وتطوير المنازل في الولايات المتحدة. هذه الخطوة تمثل امتداداً جيو-اقتصادياً ذكياً لمحفظة بيركشاير الحالية التي تمتلك بالفعل شركات كبرى في مجالات التشييد والطاقة مثل Clayton Homes وBenjamin Moore وShaw Floors.

من خلال دمج «تايلور موريسون» تحت مظلة بيركشاير، لا يستثمر أبيل في الطوب والأسمنت فحسب، بل يراهن بشكل استراتيجي على أزمة نقص المعروض السكني المستمرة في الولايات المتحدة والنمو الديموغرافي في ولايات الحزام الشمسي. يرى المحللون في وول ستريت أن أبيل استغل بذكاء التراجعات الطفيفة في أسعار أسهم القطاع العقاري نتيجة تقلبات الفائدة، ليقتنص جوهرة عقارية ذات تدفقات نقدية مستقرة، مستفيداً من قوة الكاش التي تتمتع بها بيركشاير لإتمام الصفقة دون الحاجة إلى تمويل بنكي معقد، وهو ما يمنح الإمبراطورية ميزة تنافسية فورية ومطلقة.

إذا كان الاستحواذ العقاري يتماشى نسبياً مع أسلوب بيركشاير التقليدي، فإن القنبلة الحقيقية التي فجّرها جريج أبيل يوم الاثنين تمثلت في ضخ 10 مليارات دولار دفعة واحدة لشراء حصة استراتيجية في أسهم شركة «ألفابت»، الشركة الأم لعملاق التكنولوجيا «جوجل». هذه الصفقة تمثل «انقلاباً أيديولوجياً» كاملاً على الفلسفة التاريخية لوارن بافيت، الذي طالما كرر على مدار عقود أنه يتجنب الاستثمار في شركات التكنولوجيا لأنه لا يفهم كيف تحقق أرباحاً مستدامة على المدى الطويل، ولأنها تفتقر إلى «الخندق التنافسي» المستقر مقارنة بشركات المنتجات الاستهلاكية مثل Coca-Cola.

بيد أن أبيل يرى المستقبل من منظور مختلف تماماً؛ حيث جاء هذا الاستثمار الضخم بالتزامن مع إعلان «ألفابت» الأخير عن خططها لبيع أسهم بقيمة 80 مليار دولار لتمويل بنيتها التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

يدرك أبيل أن مراكز البيانات ومحطات الطاقة النظيفة اللازمة لتشغيلها هي «المرافق العامة الجديدة» للقرن الحادي والعشرين. وبما أن أبيل يمتلك خلفية هندسية وتنفيذية عميقة من واقع قيادته الطويلة لقطاع الطاقة في بيركشاير، فإنه يعيد تعريف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ليس كبرمجيات غامضة، بل كبنية تحتية مادية عملاقة تتطلب طاقة هائلة وأصولاً رأسمالية ضخمة وهو بالضبط الملعب التاريخي الذي تبرع فيه بيركشاير.