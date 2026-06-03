الذكاء الاصطناعي ينعش الصناعة الأمريكية

انتعش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي مسجلاً أعلى مستوى منذ 4 سنوات مدفوعاً بتوقعات الشركات لزيادة الطلبيات، في ظل ارتفاع الأسعار ونقص العرض الناتج عن أحداث الشرق الأوسط حيث يشهد القطاع الصناعي حالياً مرحلة نمو للشهر الخامس بدعم زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.



