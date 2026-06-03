أسعار النحاس تقفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفعت أسعار النحاس في لندن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين أمس مدعومة بحالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية وشح المعروض خارج الولايات المتحدة.وخلال التعاملات لامست العقود القياسية للنحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن 13994 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو، وسط ترقب المستثمرين لتوصية وزارة التجارة الأمريكية بنهاية الشهر الجاري بشأن فرض رسوم جمركية محتملة على واردات النحاس المكرر، بحسب «رويترز».

وأوضح «توم برايس»، المحلل الاقتصادي لدى مؤسسة «بانميور ليبروم»، أن مستثمري الولايات المتحدة يدرسون بجدية زيادة حيازاتهم من أسهم شركات النحاس الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة بناءً على تجارب العام الماضي.ورغم هذا الزخم الاستثماري، أكد «برايس» أن الارتفاعات السعرية الراهنة لا تعكس بأي حال من الأحوال العوامل الأساسية الحقيقية لأسواق العرض والطلب، بل تتحرك تحت تأثير المضاربات والتوقعات السياسية.