أسعار الألمنيوم تلامس أعلى مستوياتها منذ 2022

ارتفعت أسعار الألمنيوم في تداولات بورصة لندن للمعادن أمس لتلامس أعلى مستوى لها منذ عام 2022، مواصلة الصعود للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار مخاوف الأسواق بشأن سلاسل الإمداد والمعروض العالمي من المعادن الأساسية وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وجاءت الزيادة السعرية عقب تعليق طهران المفاوضات مع واشنطن، احتجاجاً على العمليات العسكرية في لبنان، وهو ما يهدد بتعقيد الجهود الرامية لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب «بلومبرغ».

يأتي هذا بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، مذكرة تقضي بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض منتجات الصلب ومشتقات الألمنيوم، كما منح الأمر الرئاسي الشركات الأجنبية مزايا أكثر، شريطة أن تحتوي معداتها الرأسمالية على ما لا يقل عن 85% من وزنها من الألمنيوم أو الصلب المصنعين داخل الولايات المتحدة.