«جيه بي مورجان» يطور نموذجاً أكثر فاعلية للتنبؤ باتجاه سوق الأسهم

ابتكر الاستراتيجيون لدى بنك «جيه بي مورجان» نموذجاً للتنبؤ باتجاه مؤشر «إس آند بي 500» المحتمل خلال ستة أشهر مقبلة، والذي يقولون إنه أظهر فاعلية كبيرة.

ويعتمد هذا النموذج على دراسة 6 إشارات، هي الحجم، والقيمة، والمراكز، والتدفقات، والزخم الاقتصادي، وزخم الأسعار، مقارنةً بالبيانات التاريخية، أو ما يُسمى في الإحصاء بالتحول المعياري، بحسب ما نقل «ماركت ووتش».

ودرب الخبراء النموذج على بيانات حتى أواخر عام 2022، ثم اختبروه على بيانات أحدث، وقالوا إنهم أولوا اهتماماً أكبر لدقة التنبؤ بالحركات الهبوطية، نظراً لأن نماذج التنبؤ «الطويل الأمد» للأسهم تُصيب في أكثر من 90% من المرات خلال الاختبارات عند توقع هذا الاتجاه.