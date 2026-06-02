كيف تقود «نايكي» والاتحاد الأمريكي محرك التشغيل الأكبر في تاريخ كأس العالم؟

كشفت مجلة «فورتشن» أنه عندما تنطلق صافرة البداية لبطولة كأس العالم 2026، لن يكون الأمر مجرد مواجهة كروية، مدتها 90 دقيقة على العشب الأخضر، بل سيكون ذروة مشروع تشغيلي ولوجستي ضخم، استغرق سنوات من التخطيط السري والاستثمارات المليارية.

خلف الكواليس يدرك المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (U.S. Soccer) وشركة «نايكي» العالمية أن هذه النسخة التاريخية، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تمثل الفرصة الأكبر والأكثر خطورة في تاريخ الرياضة والتجارة المعاصرة.

ست سنوات كاملة من ابتكار وتصميم القمصان، وأربع سنوات من التحضير اللوجستي المعقد، تلاها أربعة أسابيع من المباريات المصيرية؛ هذه هي المعادلة الرقمية، التي تحكم عقول قادة الهرم الرياضي والتجاري في أمريكا. وفي حديث مشترك ضمن قمة «فورتشن» للمديرين التنفيذيين أكد دان هيلفريش (الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم)، وفينكاتيش ألاغيريسامي (الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نايكي) أن الهدف من هذا التخطيط المرعب مبني على غاية واحدة واضحة ولا بديل عنها: «الفوز صدارة وابتكاراً».

رغم أن البطولة تقترب وسط حقل ألغام من التحديات اللوجستية، التي تصدرت العناوين مؤخراً — بدءاً من الارتفاع الجنوني غير المسبوق في أسعار التذاكر، وصولاً إلى أزمة عدم اكتمال حجوزات الفنادق والاختناقات اللوجستية في المدن المستضيفة — إلا أن التركيز داخل غرف عمليات نايكي والاتحاد الأمريكي ظل منصبّاً بالكامل على إعداد البيئة المثالية للمنتخب الوطني لتحقيق إنجاز تاريخي على أرضه وبين جماهيره، وتحويل هذه الأزمة التنظيمية إلى نصر اقتصادي ورياضي جارف.

لم يعد قميص كرة القدم مجرد قطعة قماش تحمل شعاراً، بل تحول في نسخة 2026 إلى سلاح تكنولوجي وهندسي، تم تطويره على مدار ست سنوات كاملة. لطالما واجهت شركة نايكي انتقادات لاذعة في بطولات سابقة — أبرزها مونديال قطر 2022 — بسبب تصاميم وُصفت حينها بالافتقار إلى الإبداع. لتفادي هذا الخطأ على الأرض الأمريكية غيرت نايكي استراتيجيتها بالكامل، وعقدت ورش عمل مباشرة، وجلسات استماع مغلقة مع نجوم المنتخب الأمريكي (USMNT) مثل كريستيان بوليستش وتايلر آدامز، للاستماع إلى أدق تفاصيل احتياجاتهم، بدءاً من وزن النسيج، وصولاً إلى أماكن التماس والخياطة.

النتيجة كانت إدخال تقنية التبريد الثورية Aero-FIT، وهي نظام تبريد متطور يعتمد على التصميم الحسابي، وعمليات حياكة مخصصة، تدمج بين مناطق شبكية مفتوحة ومغلقة، ما يضاعف تدفق الهواء عبر الجسم، ويمنع التصاق القماش بالجلد في ظل درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة هذا الصيف، ولم تقتصر الثورة على الأداء؛ بل كانت هذه القمصان هي الأولى في تاريخ النخبة المصنوعة بنسبة 100 % من نفايات المنسوجات المعاد تدويرها كيميائياً.

جمالياً تم طرح طقمين مميزين: طقم «الخطوط» (Stripes Kit)، الذي يعكس الحركة الدائمة للعلم الأمريكي في الملاعب، وطقم «النجوم» (Stars Kit) باللون الأزرق الداكن الكلاسيكي، الذي صُمم ليكون ملائماً لثقافة أزياء الشارع (Streetwear) خارج الملعب، ما يضمن تدفق مبيعات تجارية قياسية في أكثر من 2,500 منفذ بيع بالتجزئة في أمريكا الشمالية.

تتجاوز بطولة 2026 كونها حدثاً كروياً، لتصبح واحدة من أعقد التحديات التشغيلية في تاريخ الشركات الأمريكية. وفقاً لبيانات التحليل الاقتصادي للبطولة من المتوقع أن يضخ المونديال أكثر من 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وحده، مع توفير ما يقرب من 185,000 فرصة عمل جديدة. هذا الحجم الهائل يضع ضغوطاً هائلة على عاتق دان هيلفريش وفريق العمليات في الاتحاد الأمريكي، الذين يتعين عليهم تنسيق اللوجستيات عبر مئات الملاعب ومراكز التدريب في ثلاث دول شاسعة، وبثقافات تنظيمية مختلفة.

من جانبه يقود فينكاتيش ألاغيريسامي في نايكي معركة موازية لإدارة سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استجابة المصانع لطلبات التنبؤ بالطلب بدقة متناهية تحت مجهر الرقابة الدولية. التحدي الأكبر يكمن في موازنة هذه الطموحات مع الأزمات التي تلوح في الأفق؛ حيث يواجه المشجعون ارتفاعاً فلكياً في أسعار تذاكر المباريات في السوق السوداء والمنصات الرسمية، إلى جانب النقص الحاد في السعة الفندقية ببعض المدن الأمريكية، وهو ما يهدد بتعكير صفو التجربة الجماهيرية، ومع ذلك يرى التنفيذيون أن إدارة هذه المخاطر عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركة الحشود وتدفق البضائع هو ما سيصنع الفارق بين النجاح والفشل الكارثي.

الاستراتيجية المشتركة بين الاتحاد الأمريكي ونايكي في عام 2026 لم تعد تستهدف الفريق الأول للرجال فقط، بل تمتد لبناء إرث ثقافي وتجاري مستدام يمتد لعقود. لأول مرة في التاريخ نجح الشريكان في توحيد جميع المنتخبات الوطنية الأمريكية البالغ عددها 27 فريقاً (بما في ذلك منتخبات الشباب والسيدات والبارالمبية) تحت هوية بصرية واحدة، وشعار موحد، وخطوط أرقام وحروف مخصصة ومبتكرة حصرياً للاتحاد.

الهدف من هذه الخطوة هو خلق شعور «بالهوية القومية الجامعة»، التي تدفع المشجعين من مختلف الفئات إلى شراء وارتداء القميص رمزاً للمواطنة والفخر الثقافي، وليس فقط كونه زياً رياضياً، ويتكامل ذلك مع إطلاق خطوط أزياء مشتركة، بالتعاون مع علامات تجارية شهيرة لأزياء الشارع مستوحاة من ثقافة الهيب هوب والشباب في أمريكا. إن النجاح الحقيقي بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين لا يقاس فقط برفع الكأس في المباراة النهائية، بل بمدى نجاحهم في تحويل كرة القدم من رياضة ثانوية في أمريكا إلى القوة الثقافية والتجارية الأولى المهيمنة على الأسواق للجيل القادم.